«Спартак» продлил контракт с Маркитесовым

Полузащитник Дмитрий Маркитесов заключил со «Спартаком» новый контракт.

Соглашение 18-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2023 года.

«Этой зимой Доменико Тедеско привлек Маркитесова к сборам с первой командой. Мы желаем Дмитрию дальнейшего прогресса и успехов в родном красно-белом клубе!» – сообщает пресс-служба клуба.