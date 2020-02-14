Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    «Спартак» продлил контракт с Маркитесовым

    Полузащитник Дмитрий Маркитесов заключил со «Спартаком» новый контракт.

    Соглашение 18-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2023 года.

    «Этой зимой Доменико Тедеско привлек Маркитесова к сборам с первой командой. Мы желаем Дмитрию дальнейшего прогресса и успехов в родном красно-белом клубе!» – сообщает пресс-служба клуба.

    • Маркитесов – воспитанник «Спартака».
    • В прошлом году он дебютировал за «Спартак-2».
    • Рыночная стоимость вингера – 300 тысяч евро.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:42
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5

      Литейный4 1 минуту назад

      Смолоду загубил карьеру. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15571

      DOCTOR PENALTY 44 минуты назад

      По Маркитесову явно "маркетолог" сработал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11815

      vka1970 55 минут назад

      Удачи парню.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1705

      Борат 1 час назад

      Серьезная заявка на выход в фнл!!!
      Бугага

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7420

      derrik2000 1 час назад

      Маркитесов - молодец!
      "ШирЕЕ" его нужно в основу ставить на официальные матчи.
      Мне ещё Маслов своей самоотверженностью понравился.
      Да и вообще, практически все молодые из Спартака-2 оставили очень хорошее впечатление.
      А, вот, например, Гулиев - совсем наоборот!
      Хотя у него, по сравнению с молодыми спартаковцами, не контракт, а КОНТРАКТИЩЕ!
      Ещё им жена в Москве в хиджабе демонстративно ходит...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1705

      Борат > derrik2000 1 час назад

      Да эти вообще странные, вроде мусульмане и им свинину нельзя....
      Позор просто !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      Литейный4 1 час назад

      Шлаку шлак. Гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7420

      derrik2000 > Литейный4 1 час назад

      Не тебя ли здесь "поклонники Литейного" хвалили: дескать, настолько умный человек, что всех спартачей в дискуссии делает "на раз"?
      Или это не ты?
      Хотя... Погодь-погодь...
      Ты - Литейный 4, т. е. просто самозванец, дописавший к нику "Литейный" цифру 4!
      Тогда всё с тобой ясно.
      Ещё один барашек в стиле малолетнего Бората... (((

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5

      Литейный4 > derrik2000 1 час назад

      Не ты, а Вы. Ко мне попрошу подходить с подготовленным тестом и с субординацией. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7420

      derrik2000 > Литейный4 53 минуты назад

      "Ко мне попрошу подходить с подготовленным тестом"

      Каким ТЕСТОМ?
      На беременность или ещё на что?
      На туберкулёз, например или, там на уровень IQ&
      Их много.
      Для тебя ВСЕ заготовить, чтобы как для медкомиссии?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +768

      kolyma999 > derrik2000 41 минуту назад

      Не,это плод любви бората и аларма.Наконец то сподобились на первенца

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98809
    #2
    Рубик Докоян
    77169
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74554
    #5
    insider_retro
    65967
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru