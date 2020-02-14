«Спартак» продлил контракт с Маркитесовым

Полузащитник Дмитрий Маркитесов заключил со «Спартаком» новый контракт.
Соглашение 18-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2023 года.
«Этой зимой Доменико Тедеско привлек Маркитесова к сборам с первой командой. Мы желаем Дмитрию дальнейшего прогресса и успехов в родном красно-белом клубе!» – сообщает пресс-служба клуба.
- Маркитесов – воспитанник «Спартака».
- В прошлом году он дебютировал за «Спартак-2».
- Рыночная стоимость вингера – 300 тысяч евро.
Источник: Официальный сайт «Спартака»