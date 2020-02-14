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«Спартак» продлил контракт с Маркитесовым

14 февраля 2020, 12:42
9

Полузащитник Дмитрий Маркитесов заключил со «Спартаком» новый контракт.

Соглашение 18-летнего футболиста с московским клубом рассчитано до лета 2023 года.

«Этой зимой Доменико Тедеско привлек Маркитесова к сборам с первой командой. Мы желаем Дмитрию дальнейшего прогресса и успехов в родном красно-белом клубе!» – сообщает пресс-служба клуба.

  • Маркитесов – воспитанник «Спартака».
  • В прошлом году он дебютировал за «Спартак-2».
  • Рыночная стоимость вингера – 300 тысяч евро.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
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derrik2000
1581674311
Маркитесов - молодец! "ШирЕЕ" его нужно в основу ставить на официальные матчи. Мне ещё Маслов своей самоотверженностью понравился. Да и вообще, практически все молодые из Спартака-2 оставили очень хорошее впечатление. А, вот, например, Гулиев - совсем наоборот! Хотя у него, по сравнению с молодыми спартаковцами, не контракт, а КОНТРАКТИЩЕ! Ещё им жена в Москве в хиджабе демонстративно ходит...
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vka1970
1581675602
Удачи парню.
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DOCTOR PENALTY
1581676273
По Маркитесову явно "маркетолог" сработал.
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rash1959
1581691265
Какой на кол модератор пропустил на сайт это чудовище "ЛИТЕЙНЫЙ4"??? Сайт скоро загнётся из-за него, это чудо-юдо хуже короновируса, оно всё интеллектуальное убивает вокруг себя. Есть ещё парочка заражённых "борат" и "alarm", выход есть один, только резать - хирургически.
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