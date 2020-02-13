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Васильев: «В России нет культуры трансферов»

13 февраля 2020, 11:21
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Бывший генеральный директор «Монако» Вадим Васильев поделился мыслями о ситуации с переходом полузащитника Александра Головина из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года.

  • Монегаски заплатили за игрока 30 миллионов евро.
  • Школы, воспитавшие хавбека, не получили солидарных выплат.
  • В ДЮСШ Осинников письмо от французского клуба посчитали розыгрышем и не ответили на него.

«В Европе такую ситуацию представить невозможно. Видимо, у нас, в России, ещe нет культуры трансферов. В Европе этот рынок развит гораздо лучше, клубы знают обо всех компенсациях, которые им полагаются, и внимательно их отслеживают.

Хотя был у нас один случай в «Монако» – года через три-четыре после перехода обратился клуб из Аргентины. Тоже спохватились о выплате за воспитанника, кажется, это был «Ривер Плейт». Игрок – Лукас Окампос, он сейчас в «Севилье».

Сумма трансфера там была меньше, чем за Головина. Отреагировали нормально: выплатили всe, что должны были. Ситуация с Головиным неприятная и где-то, конечно, показывает, где мы находимся – отставание от европейских стран, безусловно, есть. С другой стороны, лишь бы трансферы были, и было, с чего получать деньги, а провести разъяснительную работу не так сложно», – сказал Васильев.

Почему школы еще не получили процент с трансфера Головина. Здесь полное объяснение

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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Axe111
1581590188
В России нет футбола!!!
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sir_Alex
1581592526
И долго ещё не будет.
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