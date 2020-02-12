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  • Главные новости дня. У Соболева был вариант с «Кристал Пэлас», стоимость контракта «Тинькофф» с РПЛ – около 1 миллиарда рублей

Главные новости дня. У Соболева был вариант с «Кристал Пэлас», стоимость контракта «Тинькофф» с РПЛ – около 1 миллиарда рублей

12 февраля 2020, 21:20

Касильяс хочет баллотироваться на пост президента Федерации футбола Испании.

Сотрудники спецслужб приехали в офис «Енисея».

Каррера: «Смогу ли повторить в Греции российский успех? Не будем забегать вперед».

Гендиректор «Сочи»: «Ждем Сашу Кокорина до последнего».

Журналист Егоров: «Стоимость контракта «Тинькофф» с РПЛ – около 1 миллиарда рублей».

«Corona virus». Тарасов пошутил о своем парикмахере восточной внешности.

Соболев: «Ждал трансфера до последнего – был вариант с Англией».

Шюррле и Ларссон вернулись в общую группу «Спартака».

«Интер» впервые за 37 лет победил «Милан» в четырех матчах Серии А подряд.

«Кристал Пэлас» в последнем матче против «Эвертона» выставил свой самый возрастной состав в истории АПЛ.

Пеле стал затворником и почти не ходит нормально. За последние 4 года он сделал несколько операций

Источник: Бомбардир.ру
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