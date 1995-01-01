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    Де России завершил карьеру из-за дочери

    Бывший полузащитник сборной Италии и «Ромы» Даниеле Де Росси рассказал о причине ухода из «Боки Хуниорс» и завершения карьеры.

    «Единственная причина, по которой я завершил карьеру, — моя дочь Гайя осталась в Риме. А это было очень далеко. Сейчас, когда я тренирую, это не так важно, вне зависимости от того, в Триесте или Трапани. Я в одном часу от Рима. В Буэнос-Айресе было 14 часов», – сказал Де Росси.

    • Де Росси – воспитанник «Ромы».
    • В основной команде он выступал с 2002 по 2019 год.
    • Летом он перешел в «Боку Хуниорс» на правах свободного агента.
    • В нынешнем сезоне 36-летний итальянец сыграл в пяти матчах.
    • 6 января Де России объявил о завершении карьеры.

    Источник: GQ Italia

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1272

      gor77 13 минут назад

      "Де России завершил карьеру..." - БРАВО!!!))))))))))))))))))))))
      Бомбардир! Срочно верните "МИНУС"!!!
      Именно для вашего редактора!))))))))

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