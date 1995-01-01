Ротенберг: «Ранее мы обо всем с Кокориным договорились. Он готов перейти в «Сочи»

От первого до последнего слова - ложь! «Сочи» – это последний вариант перезагрузить карьеру? Ты чего, от бобла вообще разум потерял? Кокорина с удовольствием подпишут лучшие клубы России и некоторые участники Лиги Чемпионов за границей. Ему Ваш недоделанный Путинский проект Сочи нужен как Декабристам виселица.
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин готов перейти в его клуб.
«У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» – это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения – это же очень правильный шаг. А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф.
Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти», – сказал Ротенберг.
- По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.
- «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
- Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».
«Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»