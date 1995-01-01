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    Ротенберг: «Ранее мы обо всем с Кокориным договорились. Он готов перейти в «Сочи»

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что форвард «Зенита» Александр Кокорин готов перейти в его клуб.

    «У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» – это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения – это же очень правильный шаг. А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф.

    Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти», – сказал Ротенберг.

    • По словам агента Кокорина, игрок в «Сочи» не собирается.
    • «Сочи» объявил об аренде Кокорина две недели назад.
    • Форвард отказался присоединяться к аутсайдеру РПЛ, за что его отправили в «Зенит-2».

    «Сочи»: «До сих пор надеемся, что Кокорин к нам приедет»

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 12:57
    Комментарии5
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      Рейтинг: +594

      Semenycch 3 минуты назад

      От первого до последнего слова - ложь! «Сочи» – это последний вариант перезагрузить карьеру? Ты чего, от бобла вообще разум потерял? Кокорина с удовольствием подпишут лучшие клубы России и некоторые участники Лиги Чемпионов за границей. Ему Ваш недоделанный Путинский проект Сочи нужен как Декабристам виселица.

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      Рейтинг: +514

      Сергей Каспийский 5 минут назад

      1. Вот истинное лицо капитализма в России - РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСТВО! Рабовладелец «Сочи» Борис Ротенберг СЧИТАЕТ, что у Кокорина именно в его клубе последний вариант перезагрузить карьеру.
      2. КОКОРИН так не считает и молодец! Вытягивать "Сочи" из говна, спасать проект Ротенберга ради чего??? Для перезагрузки?

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      Рейтинг: +1265

      Genz 5 минут назад

      Вротенбург лукавит. Кокорин согласен перейти в аренду в Сочи если зенит заключит с ним полноценный контракт. за 12.000 и подарочки от еврея ему не нужны

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      Рейтинг: +11408

      vladimir-7 8 минут назад

      ...и он БЫЛ готов перейти, а сейчас? Где гарантии по продолжению карьеры?

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      Рейтинг: +6551

      ilichkadr 13 минут назад

      Непонятки продолжаются. Один говорит, что обо всем с ним договорились, и он готов перейти, а другой - разговор был не о переходе. Борис, положи контракт на стол и будет всё понятно.

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