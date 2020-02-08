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  • Прядкин: «Добавление в РПЛ клубов из соседних государств повысило бы интерес к турниру. Я бы приветствовал в лиге иностранные команды»

Прядкин: «Добавление в РПЛ клубов из соседних государств повысило бы интерес к турниру. Я бы приветствовал в лиге иностранные команды»

8 февраля 2020, 01:21
10

Президент РПЛ Сергей Прядкин не против включения в турнир иностранных команд. Такую идею ранее высказывал руководитель ЦСКА Евгений Гинер.

«Добавление в РПЛ двух сильных клубов из соседних государств повысило бы интерес к турниру у населения стран, которые представляют клубы, и спонсоров, которые заинтересованы в рынке ближнего зарубежья. Внутри лиги даже было дано поручение подробнее изучить вопрос. Все, как и в случае с предлагавшимся когда-то проектом объединенного чемпионата России и Украины, упирается в распределение еврокубковых квот… Понятно, что пробиться в Лигу чемпионов или Лигу Европы в своем чемпионате зарубежным клубам проще, чем в российском.

При этом я понимаю логику Гинера. И сам приветствовал бы в РПЛ иностранные клубы в случае договоренности по еврокубковым квотам и обоснования экономической целесообразности проекта, в том числе по логистике клубов», – сказал Прядкин «Советскому спорту».

  • Планируется, что вскоре в РПЛ будет 18 команд.
  • Против увеличения количества команд в лиге выступил «Спартак».
  • В РПЛ сейчас лидирует «Зенит».

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (10)
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vladimir-7
1581144453
Ага, 18: Барселона,Реал, Ливерпуль, Манчестер Сити,Бавария, Боруссия, Ювентус, Интер, ПСЖ, Марсель, Бенфика, Порту, Брюгге, Гент, Аякс, Алкмаар, Зенит(Газпром), спартак(Лукойл). Две команды, занявшие последние места уходят в ФНЛ, а на их место приходят две команды из ФНЛ. И российские болельщики наслаждаются настоящим футболом.
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ARSteven89
1581144937
Давайте, ещё на 2 конференции (Запад и Восток) поделитесь и название "Футбольная Континентальная Лига" дайте турниру. Сокращённо "ФКЛ" - звучит как "Фекаэл")))
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Алехсбургер.
1581145945
Даёшь китайцев.
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Artemka444
1581163890
да уж совсем делать нечего там им!!!
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Hektor 84
1581166180
Интересно из каких конкретно государств?
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ГенГриг
1581169252
Нет слов! И эти люди наверху нашего футбола, такое говорят!!! Нет на них Иосифа Виссарионовича!!!! Что бы вернуть к жизни наш футбол, даю три совета вам , господа Прядкины, Гинеры и им подобные... .Чемпионат . весна-осень.В первых двух лигах по 12 клубов. легионеров не более 3 в заявке.(из стран СССР, легионерами не считать)
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zigbert
1581183024
Надо развивать свой футбол. И зачем нам нужны зарубежные команды. Одних только переездов добавится значительно.
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