Прядкин: «Добавление в РПЛ клубов из соседних государств повысило бы интерес к турниру. Я бы приветствовал в лиге иностранные команды»

Президент РПЛ Сергей Прядкин не против включения в турнир иностранных команд. Такую идею ранее высказывал руководитель ЦСКА Евгений Гинер.

«Добавление в РПЛ двух сильных клубов из соседних государств повысило бы интерес к турниру у населения стран, которые представляют клубы, и спонсоров, которые заинтересованы в рынке ближнего зарубежья. Внутри лиги даже было дано поручение подробнее изучить вопрос. Все, как и в случае с предлагавшимся когда-то проектом объединенного чемпионата России и Украины, упирается в распределение еврокубковых квот… Понятно, что пробиться в Лигу чемпионов или Лигу Европы в своем чемпионате зарубежным клубам проще, чем в российском.

При этом я понимаю логику Гинера. И сам приветствовал бы в РПЛ иностранные клубы в случае договоренности по еврокубковым квотам и обоснования экономической целесообразности проекта, в том числе по логистике клубов», – сказал Прядкин «Советскому спорту».