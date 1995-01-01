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    Прядкин: «Добавление в РПЛ клубов из соседних государств повысило бы интерес к турниру. Я бы приветствовал в лиге иностранные команды»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин не против включения в турнир иностранных команд. Такую идею ранее высказывал руководитель ЦСКА Евгений Гинер.

    «Добавление в РПЛ двух сильных клубов из соседних государств повысило бы интерес к турниру у населения стран, которые представляют клубы, и спонсоров, которые заинтересованы в рынке ближнего зарубежья. Внутри лиги даже было дано поручение подробнее изучить вопрос. Все, как и в случае с предлагавшимся когда-то проектом объединенного чемпионата России и Украины, упирается в распределение еврокубковых квот… Понятно, что пробиться в Лигу чемпионов или Лигу Европы в своем чемпионате зарубежным клубам проще, чем в российском.

    При этом я понимаю логику Гинера. И сам приветствовал бы в РПЛ иностранные клубы в случае договоренности по еврокубковым квотам и обоснования экономической целесообразности проекта, в том числе по логистике клубов», – сказал Прядкин «Советскому спорту».

    • Планируется, что вскоре в РПЛ будет 18 команд.
    • Против увеличения количества команд в лиге выступил «Спартак».
    • В РПЛ сейчас лидирует «Зенит».

    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2125

      alarm 56 минут назад

      предлагаю расформировать спартак, и вместо него заявить чихуру!

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      Рейтинг: +2125

      alarm 57 минут назад

      это феерический долбо****м, когда самая большая страна в мире вынуждена искать клубы в соседних государствах, и сама не может наскрести 18 клубов, как в большинстве нормальных (и небольших) европейских странах.

      0
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      Рейтинг: +1832

      general.lizyukov > alarm 8 минут назад

      В самой большой стране мира живет народу меньше, чем в разных "карликах". И климат у нас тут 9 месяцев не совсем подходящий для футбола.

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