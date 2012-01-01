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    Бэйл уехал с матча «Реал» – «Сосьедад» при счете 1:4 в пользу басков

    Игрок мадридского «Реала» Гарет Бэйл не участвовал в матче 1/4 финала Кубка Испании против «Реал Сосьедада» (3:4) и покинул «Сантьяго Бернабеу» до окончания встречи – на 81-й минуте. Мадридцы уступали со счетом 3:4.

    Бэйл уже не в первый раз по ходу сезона покидает стадион раньше окончания встречи. Клубный регламент валлиец не нарушает: после 80-й минуте футболисты, находящиеся на трибуне, могут уходить.

    • По словам агента Бэйла, он не покинет «Реал» в ближайшие два года.
    • Зарплата Бэйла в «Реале» составляет 17 миллионов евро в год.
    • В текущем сезоне игрок провел за мадридцев 14 матчей, забил два гола и сделал два ассиста.

    Источник: YouTube-канал Diario AS

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +162

      Armani nn 13 минут назад

      Ну психанул друган,и от его присутствия, там бы ничего не изменилось..Дальше что? сумасброд устроим???Может у него очередная гольф-партия горит...Барса не прошла,уже можно в аут идти

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      Рейтинг: +9303

      DeStar 38 минут назад

      "Бэйл уехал с матча «Реал» – «Сосьедад» при счете 1:4 в пользу басков"
      и
      "покинул «Сантьяго Бернабеу» до окончания встречи – на 81-й минуте. Мадридцы уступали со счетом 3:4."
      И?)

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