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    Глава «Крыльев Советов»: «Сделали Соболеву предложение на значительно более выгодных условиях, чем «Спартак»

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов заявил, что самарский клуб предлагал форварду Александру Соболеву более выгодные условия, чем «Спартак».

    «По условиям соглашения с московским «Спартаком» мы не можем раскрывать финансовые подробности сделки. Скажу еще раз, что предложение «Спартака» было самым выгодным и мы на совете директоров его приняли.

    Сразу несколько клубов интересовались Соболевым, мы, в свою очередь, очень хотели сохранить Александра в команде и тоже сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях. Но он принял свое решение, мы с уважением относимся к его выбору и желаем ему успехов в футбольной карьере», – сказал Фетисов.

    • 29 января «Крылья Советов» объявили об аренде Соболева в «Спартак» до конца сезона.
    • У москвичей есть опция выкупа прав на форварда.
    • Контракт 22-летнего Соболева с «Крыльями Советов» рассчитан до 31 декабря 2021 года.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      leshka.zakharov 22 минуты назад


      Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://cuz.su/mblog

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      Рейтинг: +4519

      серега кашин 50 минут назад

      просто парень решил жить в столице

      0
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      Рейтинг: +2101

      alarm 1 час назад

      хряки, стыдно за вас)

      -2
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      Рейтинг: +1152

      PUZIAKA 1 час назад

      Название статьи не соответствует содержанию. "сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях" - где тут про Спартак? На более выгодных условиях, чем раньше у него были. Журналисты.

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