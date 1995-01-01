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    Daily Star: «Кристал Пэлас» хочет подписать Чалова, чтобы удержать в клубе Ходжсона

    Летом «Кристал Пэлас» снова предпримет попытку купить нападающего ЦСКА Федора Чалова.

    По информации Daily Star, руководство лондонского клуба надеется, что приобретение россиянина убедит Роя Ходжсона остаться на посту главного тренера.

    72-летний специалист недоволен трансферной политикой «Пэлас», поэтому до сих пор не продлил истекающий по окончании сезона контракт.

    • По информации «Чемпионата», в августе англичане предлагали за Чалова 25 миллионов евро.
    • В текущем сезоне форвард провел за ЦСКА 27 матчей, в которых забил шесть голов и сделал пять ассистов.

    Источник: Daily Star

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    Сегодня, 09:44
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4503

      серега кашин 1 час назад

      к лету его цена будет в разы меньше, а ешать в европу надо для своего развития

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1261

      FRZZ 1 час назад

      Кто только придумал такую чушь?

      0
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