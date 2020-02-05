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    Сетьен – конфликте в «Барселоне»: «Сделаем все, чтобы это не повлияло на команду»

    Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал конфликт в каталонском клубе.

    «Это очень важные вещи, но они не влияют на меня. Я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы на игроков это оказало наименьшее влияние. Мы потратили пару минут на обсуждение этой ситуации. Наша обязанность – это фокусироваться на игре, и это все, что нас интересует. Меня волнует футбол, а все остальное – не в моей власти. Мы сделаем все, чтобы это не повлияло на команду.

    Эта ситуация влияет на вас, а не на меня. Я сконцентрирован на футболе. Единственное, чего я хочу – это давать игрокам все необходимое для побед. Проблемы случаются в каждом клубе мира. Есть вещи, которые я не смогу контролировать. Говорите со мной о футболе, все остальное меня не интересует. Все остальное никак не поможет мне в работе», – заявил Сетьен.

    • Ранее стало известно о конфликте спортивного директора клуба Эрика Абидаля с нападающим и капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.
    • После 22 туров «Барса» идет на втором месте в таблице Примеры, отставая от «Реала» на 3 очка.

    Абидаль заявил, что многие игроки «Барселоны» были недовольны Вальверде. Месси попросил назвать конкретные имена

    Источник: AS

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