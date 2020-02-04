Главные новости дня. Мамаев забил первый гол после выхода из тюрьмы; Федун: «Приглашение Соболева – идея Тедеско».

Федун: «Деньги в РПЛ волнуют только две команды – меня и «Краснодар». Всем остальным – по барабану».

Marca: клуб Бекхэма «Интер» предложил Модричу двукратное увеличение зарплаты.

«Тамбов» проведет весенние домашние матчи в Нижнем Новгороде.

Журналист Егоров: «Опорник, которым интересовался «Спартак» и о котором говорил Цорн, – Илсанкер из «Айнтрахта».

Семин: «Из Бориса Ротенберга получится серьезный, хороший спортивный руководитель».

Федун: «Приглашение Соболева – идея Тедеско. Я одобрил».

На просмотр в ЦСКА прибыл форвард «Чертаново» Колесниченко.

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Кубок «Париматч» Премьер. «Ростов» победил «Партизан».

У Усмана Дембеле разрыв сухожилия в бедре. Он рискует пропустить остаток сезона.

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