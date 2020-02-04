Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. Мамаев забил первый гол после выхода из тюрьмы; Федун: «Приглашение Соболева – идея Тедеско».

Главные новости дня. Мамаев забил первый гол после выхода из тюрьмы; Федун: «Приглашение Соболева – идея Тедеско».

4 февраля 2020, 22:40
1

Федун: «Деньги в РПЛ волнуют только две команды – меня и «Краснодар». Всем остальным – по барабану».

Marca: клуб Бекхэма «Интер» предложил Модричу двукратное увеличение зарплаты.

«Тамбов» проведет весенние домашние матчи в Нижнем Новгороде.

Журналист Егоров: «Опорник, которым интересовался «Спартак» и о котором говорил Цорн, – Илсанкер из «Айнтрахта».

Семин: «Из Бориса Ротенберга получится серьезный, хороший спортивный руководитель».

Федун: «Приглашение Соболева – идея Тедеско. Я одобрил».

На просмотр в ЦСКА прибыл форвард «Чертаново» Колесниченко.

Мамаев забил первый гол после выхода из тюрьмы.

Кубок «Париматч» Премьер. «Ростов» победил «Партизан».

У Усмана Дембеле разрыв сухожилия в бедре. Он рискует пропустить остаток сезона.

В последний год «Герта» тратит слишком много. Мы знаем, откуда у нее столько денег

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
моэм
1580880843
Мамаев - супер!...гол - это здорово!...но её больше понравился пас Долгову выверенный , на тонком чтении игры и видением поля...но автор зачем то решил добавить даже не ложку дёгтя - целую разводягу...фамилия у него явно козлов....а МАМАЕВ - МОЛОДЦА !!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+