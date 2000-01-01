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    Шюррле выбыл на 5-10 дней из-за травмы стопы

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Лисин рассказал о травме вингера Андре Шюррле.

    «Шюррле сейчас работает по индивидуальной программе, у него повреждение правой стопы, восстановление займет около 5-10 дней, скорее всего на турнире Кубок «Париматч» Премьер он уже не сыграет», – сказал Лисин.

    • Немец получил повреждение в первом тайме матча с «Ростовом».
    • «Спартаку» еще предстоит сыграть на Кубке «Париматч» Премьер с «Локомотивом» (5 февраля) и «Партизаном» (8 февраля).
    • 29-летний Шюррле в текущем сезоне забил два гола и сделал четыре ассиста в 18 матчах.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1896

      alarm 21 минуту назад

      на какие только симуляции не идут хряки, лишь бы откосить от позора с локо и партизаном! как раз чётко рассчитал по календарю, на сколько точно дней нужно симулировать! позор хрячеллам!

      -1
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      Рейтинг: +7198

      derrik2000 > alarm 3 секунды назад

      Ты хоть бы внимание обратил, что у тебя Борат списывает "коронные фразы"!

      К позорному столбу его, Бората!
      Пожалуйся админам на чистейшей воды плагиат и его забанят! ))))))))))))))))))))))))

      0
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      Рейтинг: +2037

      Борат 1 час назад

      У него тоже пятка болит!
      Бугага позор рылам! Стыд хрякам!!!
      Гыгы

      -1
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      Рейтинг: +7198

      derrik2000 > Борат 37 минут назад

      "Стыд хрякам!!!"

      Ты ALARMу деньги за цитирование его "запатентованной фразы" перечислил, халявщик?
      А то он на тебя в суд подаст! ))))))))))))))))))))))

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      Рейтинг: +7198

      derrik2000 1 час назад

      Мальчик хочет в Тамбов, тьфу, в Берлин.
      Дайте ему возможность уехать ДО начала весеннего отрезка.
      Похоже, что уже психологически не готов жить и работать в России.

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