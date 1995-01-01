РБК: Кокорин зарабатывает в «Зените» 11280 рублей. Он самый низкооплачиваемый игрок в РПЛ

Какая то странная инфа! У игрока РПЛ зп 11280 руб.
ЧТО ЗА ГОН?!
Парень зарабатывал 5 мультов не деревянных в год, а тут на тебе 11280 руб.
Золушка, обратный эффект?)
Ну правда, хватит верить всему что пишут! Ну отсидится от во 2-м Зените пол года, будет свободным агентом, уедет куда подальше. И все будут счастливы)
РБК раскрыл зарплату форварда «Зенита» Александра Кокорина. Он зарабатывает 11280 рублей. На такие условия футболист согласился добровольно.
«На момент заключения контракта в сентябре МРОТ составлял 11280 руб. Если растет МРОТ, то растет и зарплата», – информирует источник в клубе, сообщив, что игрок получает минимальный размер оплаты труда (МРОТ).