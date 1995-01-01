Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    РБК: Кокорин зарабатывает в «Зените» 11280 рублей. Он самый низкооплачиваемый игрок в РПЛ

    РБК раскрыл зарплату форварда «Зенита» Александра Кокорина. Он зарабатывает 11280 рублей. На такие условия футболист согласился добровольно.

    «На момент заключения контракта в сентябре МРОТ составлял 11280 руб. Если растет МРОТ, то растет и зарплата», – информирует источник в клубе, сообщив, что игрок получает минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

    • Кокорина ждут в «Сочи».
    • 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина из «Зенита» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
    • За отказ переходить в «Сочи» руководство «Зенита» перевело игрока в «Зенит-2».

    Источник: РБК

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:07
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +597

      Rus9I 4 минуты назад

      Какая то странная инфа! У игрока РПЛ зп 11280 руб.
      ЧТО ЗА ГОН?!
      Парень зарабатывал 5 мультов не деревянных в год, а тут на тебе 11280 руб.

      Золушка, обратный эффект?)

      Ну правда, хватит верить всему что пишут! Ну отсидится от во 2-м Зените пол года, будет свободным агентом, уедет куда подальше. И все будут счастливы)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +689

      Пельш 1 4 минуты назад

      Надо всех в нашем РПЛ сажать на такую зарплату, может тогда играть начнут: забил гол - получи соточку, два - две соточки, проиграл - отдай соточку. Вот тогда всё нормуль будет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6694

      mihail200606 10 минут назад

      Гы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7192

      derrik2000 13 минут назад

      Его сознательно и цинично ВЫДАВЛИВАЮТ в "Сочи".
      Когда он с Мамаевым совершил преступление, я очень негативно к ним относился. ОЧЕНЬ. И этого не скрывал.
      Когда отбыл срок в колонии и пришёл обратно в Зенит, то, признаться, шевельнулось чувство, нет, не жалости, а надежды на то, что Кокошка всё осознал и Зенит правильно сделал, что принял его обратно: ТАЛАНТЛИВЫЙ, ведь, парень, коих в нашем футболе можно по пальцам пересчитать. Причём по пальцам одной руки!
      НЕТ ЖЕ!
      Видимо тот "влиятельный господин", которому Кокошка наподдал во время известного конфликта ещё и очень злопамятный и через свои отнюдь немаленькие связи старается его просто уничтожить, как спортсмена.
      Как-то это всё очень по-"современнороссийски".
      У Стрельцова была ситуация ещё хуже, но власть на Стрельцова после отбытия последним наказания зла не держала и Эдуард Стрельцов ещё радовал болельщиков нашего футбола вообще и московского Торпедо в частности своей яркой и самобытной игрой.
      А сейчас говорят, что в ЦК КПСС одни *уки сидели, да и страна была полное г**но.
      Да всё с точностью до наоборот!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +908

      Иван Петров 1986 16 минут назад

      А санитарка в стационаре еще меньше получает и что. Он хоть хавает бесплатно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6458

      piligrim1986 18 минут назад

      эт типа мы прослезиться должны?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Бухбух 26 минут назад

      Такая ЗП у больше половины россиян, и никто не афиширует.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +887

      acor94 31 минуту назад

      Ну ради Кокорина нужно поднимать МРОТ, а то с голоду помрет еще.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      upiter622 32 минуты назад

      Да за...ли уже!

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106858
    #2
    Chernyi Lis
    81436
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75339
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru