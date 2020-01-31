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    Джан – игрок «Боруссии» Д

    Как и ожидалось, полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан пополнил дортмундскую «Боруссию». Немцы взяли футболиста в аренду до конца сезона.

    «В лице Джана мы получаем футболиста сборной, который может играть не на одной позиции. Помимо техники, игрок обладает выраженной волей к победе», – сказал спортивный директор «Боруссии» Майкл Цорк.

    • Джан стал игроком «Ювентуса» летом 2018 года.
    • В текущем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах чемпионата Италии.
    • «Боруссия» в Бундеслиге занимает четвертое место.

    Источник: официальный сайт «Боруссии»

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