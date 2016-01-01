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    Скира: Джан сегодня пройдет медосмотр в «Боруссию» Д

    Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».

    Сегодня футболист пройдет медобследование, после чего будет объявлено о переходе.

    По информации источника, стороны договорились об аренде стоимостью в один миллион евро с обязательным выкупом за 26 миллионов евро.

    Футболист будет зарабатывать 4,5 миллиона евро в год с учетом бонусов.

    • Джан стал игроком «Ювентуса» летом 2018 года.
    • В текущем сезоне полузащитник принял участие в восьми матчах чемпионата Италии.

    Источник: Твиттер журналиста Николы Скиры

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    Сегодня, 11:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2027

      Борат 1 час назад

      соболев сегодня будет проктолога в спартаке проходить !
      стыдно за хряков !
      гыгы

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