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    Артем Ребров: «Прочитал книгу Клоппа. Его подход напомнил то, что пытается сделать сейчас тренерский штаб «Спартака»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о последней прочитанной книге. Благодаря ей футболист увидел в команде нечто общее с идеями Юргена Клоппа.

    «Последнее, что прочитал, – книга Юргена Клоппа. Там в основном о его жизни рассказывается, его подходе. Мне это напомнило то, что пытается сделать тренерский штаб «Спартака» сейчас. Это уважение к клубу, к команде, чтобы каждый человек чувствовал себя причастным к делу. Это мне понравилось, полезно прочитать и понять», – считает вратарь.

    • 1 февраля в первом туре Кубка «Париматч» Премьер «Спартак» сыграет с «Ростовом».
    • Ребров на этой неделе продлил контракт со «Спартаком».
    • Вратарь провел за москвичей 130 матчей, пропустил 150 голов.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9255

      DeStar 54 минуты назад

      ага ну.

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