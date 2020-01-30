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    Журналист Егоров: «Смолов пошел на понижение зарплаты на 30%. Другими вариантами были клубы Англии и «Вильярреал»

    Бывший журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл детали аренды форварда «Локомотива» Федора Смолова в «Сельту». Летом испанцы будут иметь право выкупа россиянина.

    «Аренда заметно больше 500 тысяч евро; «Локо» не платит часть зарплаты – все берeт на себя «Сельта», а Смолов пошeл на понижение около 30%. В России Федор зарабатывал 3 миллиона евро;

    Из вариантов у Смолова были 2 клуба Англии, «Фейеноорд» (начало января), «Вильярреал»;

    Диалог с «Сельтой» начался вчера вечером – представители игрока и клубы сработали оперативно и профессионально;

    По Юрию Павловичу Семину – ментальное несовпадение, такое бывает. Кому-то надо уходить. Не исключeн вариант, что летом уйдeт Семин, а Смолов вернeтся», – написал Егоров в телеграме.

    • Смолов в текущем сезоне провел 14 матчей РПЛ, забил три гола, сделал столько же результативных пасов.
    • «Сельта» в Примере идет в зоне вылета.
    • Ранее за рубежом Смолов выступал за голландский «Фейеноорд».

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    30.01.2020 23:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3394

      AtticusFinch 4 секунды назад

      Сельта это самый дерьмовый вариант - если конечно варианты из Англии - не из Чемпионшипа))

      0
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      Рейтинг: +37012

      portero 47 минут назад

      Как то даже неожиданно для Смолова..... может еще доход от рекламы? А у нас всё в контракте.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15507

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Скорее всего, это последний шанс вернуться на игровой максимум. Чуйка подсказывает, что Федя его не использует, какой-то он тухлый стал. Завязывал бы, да осваивал наследие Ельцина. Успехов ему в тёплой Испании. +++

      0
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      Рейтинг: +1424

      solodealer 1 час назад

      Отрадно, что не у всех одно бабло на уме!))) Так держать, Федя!

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