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Главные новости дня. Бруну Фернандешем пройдет медосмотр в «Манчестер Юнайтед», «Спартак» договорился о переходе Соболева

29 января 2020, 21:27

«Тоттенхэм» объявил о трансфере Бергвейна.

Тренер «Сочи» Федотов – о Кокорине: «Нам надо брать пример с НХЛ. Там не возникает вопросов, если игрока отправляют в другую команду».

Геркус подаст ответный иск к «Локомотиву».

«Арсенал» арендовал защитника «Фламенго» Мари.

Baza: сотрудник Black Star потребовал у Смолова откат за участие в рекламе Lay's с Месси.

«Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности по трансферу Бруну Фернандеша.

Роналду – первый человек в мире, набравший 200 миллионов подписчиков в инстаграме.

«Вест Хэм» арендовал с правом выкупа Соучека. Чеха хотел купить «Спартак».

Мхитарян в девятый раз признан футболистом года в Армении.

«СЭ»: «Спартак» договорился о переходе Соболева.

Даже не вздумайте недооценивать Эриксена. Он гений, просто скромный

Источник: Бомбардир.ру
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