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    Кубок лиги. «Манчестер Сити» в ответном дерби примет «Юнайтед»

    В 22:45 по Москве начнется ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». В первой встрече команда Хосепа Гвардиолы победила со счетом 3:1. При определении сильнейшего по сумме двух игр правило выездного гола не действует.

    «Юнайтед» последний матч на «Этихаде» выиграл со счетом 2:1. «Сити» не побеждает в дерби дома с ноября 2018 года (3:1).

    «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча в Манчестере.

    • Первый финалист Кубка лиги определен – «Астон Вилла».
    • «Сити» – действующий победитель Кубка лиги.
    • «Юнайтед» брал этот трофей в сезоне-2016/17.

    Источник: Бомбардир.ру

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