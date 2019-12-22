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    Кубок Италии. «Милан» в овертаймах переиграл «Торино» и вышел в 1/2 финала

    В матче 1/4 финала Кубка Италии «Милан» одержал победу над «Торино» и пробился в следующий раунд турнира.

    Миланцы открыли счет в поединке, однако к 90-й минуте уступали 1:2. Гол Хакана Чалханоглу в компенсированное время позволил перевести игру в овертаймы, в которых сначала турецкий полузащитник оформил дубль, а затем Златан Ибрагимович закрепил преимущество хозяев поля.

    В полуфинале Кубка «Милан» сыграет с «Ювентусом».

    Кубок Италии. 1/4 финала

    Милан – Торино – 4:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Бонавентура, 12; 1:1 – Бремер, 34; 1:2 – Бремер, 71; 2:2 – Чалханоглу, 90+1; 3:2 – Чалханоглу, 106; 4:2 – Ибрагимович, 108.

    Календарь Кубка Италии

    Результаты Кубка Италии

    Источник: «Бомбардир»

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