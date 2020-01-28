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  • Главные новости дня. Эриксен перешел в «Интер», «Локомотив» требует взыскать с Геркуса 144 миллиона

Главные новости дня. Эриксен перешел в «Интер», «Локомотив» требует взыскать с Геркуса 144 миллиона

28 января 2020, 20:52
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Полузащитник из Ирака близок к переходу в «Зенит». Трансферу содействует Азмун.

Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии».

Жена Кокорина: «Саша будет играть за «Зенит-2» до конца сезона».

Эриксен перешел в «Интер».

«Интер» продал Габигола во «Фламенго» за 17 миллионов.

ЦСКА подписал контракт с PepsiCo.

«Локомотив» через суд требует взыскать с Геркуса 144 миллиона рублей.

Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт».

«Интер» продал Барбозу, чтобы купить Эриксена. И это не такая хорошая сделка, как кажется

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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klim2m
1580280976
— Был такой знаменитейший полководец. … Александр Македонцков. … Пришёл, увидел, наследил! А наследит, собачий сын, бывает так, что…(Они сражались за Родину)
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