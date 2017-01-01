Роналду и Фигу выложили одинаковую скорбную речь в память о Брайанте

Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу и действующий Криштиану Роналду выложили идентичные посты в память о погибшем баскетболисте Кобе Брайанте.

Оба текста были опубликованы в твиттере.

«Грустно слышать душераздирающие новости о смерти Кобе и его дочери Джанны. Коби был настоящей легендой и человеком, вдохновившим очень многих людей. Мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб при этом крушении. Покойся с миром, легенда», – гласят посты португальских футболистов.

26 января частный вертолет Брайанта потерпел крушение в Лос-Анджелесе.

На борту находились девять человек, в том числе Коби и его 13-летняя дочь Джанна.

Выживших нет.

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