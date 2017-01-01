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    Роналду и Фигу выложили одинаковую скорбную речь в память о Брайанте

    Бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу и действующий Криштиану Роналду выложили идентичные посты в память о погибшем баскетболисте Кобе Брайанте.

    Оба текста были опубликованы в твиттере.

    «Грустно слышать душераздирающие новости о смерти Кобе и его дочери Джанны. Коби был настоящей легендой и человеком, вдохновившим очень многих людей. Мои соболезнования его семье и друзьям, а также семьям всех, кто погиб при этом крушении. Покойся с миром, легенда», – гласят посты португальских футболистов.

    • 26 января частный вертолет Брайанта потерпел крушение в Лос-Анджелесе.
    • На борту находились девять человек, в том числе Коби и его 13-летняя дочь Джанна.
    • Выживших нет.

    «Ты был примером для нашего поколения». В футболе реагируют на смерть Кобе Брайанта

    Источник: Твиттер Омара Момани

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    Сегодня, 08:10
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +423

      Play 20 минут назад

      А вы выкладываете одну и ту же новость по два раза, это тренд такой сейчас?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      acor94 1 час назад

      С бомбардира скачали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36893

      portero 1 час назад

      С одного ресурса взяли.

      0
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