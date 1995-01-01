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    Полузащитник из Ирана близок к переходу в «Зенит». Трансферу содействует Азмун

    «Зенит» в ближайшее время может подписать полузащитника иранского «Аль-Завраа» Сафа Хади.

    По информации главного редактора одного из ведущих футбольных изданий Ирана, переходу содействует лично форвард «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун.

    Сафа Хади – 21-летний опорный полузащитник, успевший дебютировать в составе национальной сборной.

    «Хади в свором времени может заключить контракт с «Зенитом». Скорее всего, это произойдет уже этой зимой», – заявил журналист Али Нури.

    Источник: Твиттер журналиста Али Нури

    Главный редактор иранской газеты «Футбол», эксперт на местном ТВ с аудиторией твиттера 80 тысяч человек.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +109

      борат и alarm Питушки 37 минут назад

      шлак какой то собирают хахххаа стыдно за зинитку

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +474

      Semenycch 1 час назад

      Эти лжецы достали, в Зените и так 4 опорника, куда еще пятый, тем более иностранец?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2187

      Chesn0k > Semenycch 14 минут назад

      как куда? в сочи

      1
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      Рейтинг: +139

      Armani nn 1 час назад

      Зенит в это ТО, все куда то в Азию смотрит,Казахстан,Иран..

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