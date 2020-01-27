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  • Главные новости дня. Березуцкие вернулись в ЦСКА, у «Герты» снова крупная покупка

Главные новости дня. Березуцкие вернулись в ЦСКА, у «Герты» снова крупная покупка

27 января 2020, 22:31

Краневиттер сменил «Зенит» на «Монтеррей».

Цорн объяснил, зачем «Спартаку» контракт с ZTE.

Березуцкие будут работать в ЦСКА заместителями гендиректора.

В «Фейеноорд» перешел форвард Боженик, которым интересовался ЦСКА.

Рассказов – в сфере интересов «Аугсбурга».

«Динамо» договаривается с Кузяевым.

Тарасов едет на второй сбор с «Рубином».

Вопрос по будущему Кокорина решится в среду.

Дюков хотел видеть во главе РПЛ экс-директора «Зенита» Митрофанова.

Тусара из «Лиона» за 25 млн купила «Герта». Раньше берлинский клуб потратил 11 млн на Аскасибара.

Тест: каким был русский футбол 10 лет назад

Источник: «Бомбардир.ру»
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