Главные новости дня. «Спартак» заключит спонсорский контракт с ZTE, Чалова и Семенова в 2019 году проверяли на допинг чаще других игроков РПЛ

Месси 11 раз пробил по воротам «Валенсии» и не забил. Это повторение личного антирекорда 2017-го.
«Спартак» заключит спонсорский контракт с ZTE на 30 миллионов рублей.
ТАСС: Чалова и Семенова в 2019 году проверяли на допинг чаще других игроков РПЛ.
Фанаты «Наполи» перед игрой с «Ювентусом» посвятили Сарри баннер: «Горбатый ублюдок».
За «Баварию» в сезоне Бундеслиги забивали 14 футболистов. Это больше, чем у любого другого клуба.
Романо: «Завтра Эриксен пройдет медосмотр для «Интера».
«Манчестер Сити» – первый клуб топ-5 лиг, забивший 100 голов в сезоне.
Foot Mercato: Кавани прошел медосмотр для «Атлетико».
Карасев: «Надеюсь, негативный фон вокруг судей снизится. Поверьте, нам это важно».
Уроки бизнеса от «Челси»: зарабатывает сотни миллионов на ненужных игроках, развивает молодежь и спокойно переживает трансферный бан