Главные новости дня. «Спартак» заключит спонсорский контракт с ZTE, Чалова и Семенова в 2019 году проверяли на допинг чаще других игроков РПЛ

Месси 11 раз пробил по воротам «Валенсии» и не забил. Это повторение личного антирекорда 2017-го.

«Спартак» заключит спонсорский контракт с ZTE на 30 миллионов рублей.

ТАСС: Чалова и Семенова в 2019 году проверяли на допинг чаще других игроков РПЛ.

Фанаты «Наполи» перед игрой с «Ювентусом» посвятили Сарри баннер: «Горбатый ублюдок».

За «Баварию» в сезоне Бундеслиги забивали 14 футболистов. Это больше, чем у любого другого клуба.

Романо: «Завтра Эриксен пройдет медосмотр для «Интера».

«Манчестер Сити» – первый клуб топ-5 лиг, забивший 100 голов в сезоне.

Foot Mercato: Кавани прошел медосмотр для «Атлетико».

Карасев: «Надеюсь, негативный фон вокруг судей снизится. Поверьте, нам это важно».

Уроки бизнеса от «Челси»: зарабатывает сотни миллионов на ненужных игроках, развивает молодежь и спокойно переживает трансферный бан