Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. «Спартак» заключит спонсорский контракт с ZTE, Чалова и Семенова в 2019 году проверяли на допинг чаще других игроков РПЛ

Главные новости дня. «Спартак» заключит спонсорский контракт с ZTE, Чалова и Семенова в 2019 году проверяли на допинг чаще других игроков РПЛ

26 января 2020, 22:26
1

Месси 11 раз пробил по воротам «Валенсии» и не забил. Это повторение личного антирекорда 2017-го.

«Спартак» заключит спонсорский контракт с ZTE на 30 миллионов рублей.

ТАСС: Чалова и Семенова в 2019 году проверяли на допинг чаще других игроков РПЛ.

Фанаты «Наполи» перед игрой с «Ювентусом» посвятили Сарри баннер: «Горбатый ублюдок».

За «Баварию» в сезоне Бундеслиги забивали 14 футболистов. Это больше, чем у любого другого клуба.

Романо: «Завтра Эриксен пройдет медосмотр для «Интера».

«Манчестер Сити» – первый клуб топ-5 лиг, забивший 100 голов в сезоне.

Foot Mercato: Кавани прошел медосмотр для «Атлетико».

Карасев: «Надеюсь, негативный фон вокруг судей снизится. Поверьте, нам это важно».

Уроки бизнеса от «Челси»: зарабатывает сотни миллионов на ненужных игроках, развивает молодежь и спокойно переживает трансферный бан

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak Piter
1580075864
Ну там такой контракт копеечный((
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+