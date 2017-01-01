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    Головин лучший в составе «Монако» против «Страсбура» по версии Whoscored

    Статистический портал WhoScored признал полузащитника Александра Головина лучшим игроком в составе «Монако» в проигранном матче 21-го тура французской Лиги 1 против «Страсбура» (1:3).

    Российский футболист был оценен в 6,7 по 10-балльной шкале.

    Это выше, чем у всех остальных одноклубников Головина.

    • Худшим в составе «Монако» по той же системе стал защитник Бенджамин Хенрикс (5,6).
    • Головин вышел в стартовом составе «Монако» и провел на поле все 90 минут.
    • Монегаски идут на 12-м месте в чемпионате Франции.

    Источник: Whoscored

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