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    «Тоттенхэм» рассматривает четырех игроков из Бундеслиги на случай, если не подпишет Жозе

    «Тоттенхэм» намерен подписать форварда «Реал Сосьедада» Виллиана Жозе.

    В случае неудачи в шорт-листе лондонского клуба есть четыре альтернативных варианта из Бундеслиги.

    Туда входят: Марио Гетце и Пако Алькасер (оба – «Боруссия» Д), Тимо Вернер («РБ Лейпциг») и Вут Вегхорст («Вольфсбург»).Чтобы успешно завершить трансфер бразильца «Тоттенхэм» прибегнул к помощи агента Пини Захави.

    • Жозе выступает за «Реал Сосьедад» с 2016 года.
    • За 3,5 сезона нападающий забил 53 гола в 130 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

    Источник: Твиттер журналиста Кристиана Фалька

    Журналист Sport Bild. Аудитория в твиттере - 48 тысяч читателей.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2627

      zatonn 1 час назад

      Я думаю, что Пако, Гетце и Вернер достаточно в своем уме, чтобы переходить в команду, которая скорее всего не попадёт даже в ЛЕ

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