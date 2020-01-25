«Бавария» и еще три клуба интересуются полузащитником «Барселоны» Пересом

Он нападающий, если что
Перес самим пока нужен. Пусть парень играет, развивается. 10 млн - это не та сумма, ради которой стоит продавать перспективного игрока.
Полузащитник «Барселоны» Карлес Перес стал трансферной целью сразу четырех клубов.
По информации Mundo Deportivo, на 21-летнего хавбека претендуют «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Рома».
Пока фаворитом в гонке за испанцем считаются римляне, однако сам футболист еще не принял окончательное решение касательно своего будущего.
- 21-летний Перес – воспитанник «Барсы».
- Игрок дебютировал за основную команду каталонцев в мае 2019 года.
- С тех пор он провел 13 матчей, забил два гола и сделал три ассиста.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.