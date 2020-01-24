Главные новости дня. «Зенит» объявил об уходе Краневиттера, «Млада» подтвердила переговоры Комличенко с московским клубом

Малком: «Чувствую, что еще не готов полностью. В этом деле важно не торопиться».

«Млада Болеслав» подтвердила переговоры Комличенко с московским клубом.

Игнатьев: «Галицкий был инициатором моего трансфера. Если президент хочет тебя продать, не нужно оставаться».

«Атлетико» вылетел из Кубка от клуба низшего дивизиона. Предшественника Симеоне уволили после такого же поражения.

«Ливерпулю» осталось не проиграть в АПЛ девять матчей подряд, чтобы побить рекорд «Арсенала».

«Зенит» объявил об уходе Краневиттера.

Черышев получил травму задней поверхности бедра.

Арустамян: «Братья Березуцкие возвращаются в ЦСКА».

«Зенит» может купить хавбека «Марселя» Сансона. Агент игрока не подтвердил интерес питерцев.

19-летний защитник «Манчестер Сити» кайфует от тактики, подсказывает Гвардиоле и уже тренирует. Стоп, как так можно?