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    «Атлетико» вылетел от клуба низшего дивизиона. Предшественника Симеоне уволили после такого же поражения

    Мадридский «Атлетико» в 1/16 финала Кубка Испании в дополнительное время проиграл «Леонесе» (Д3). Встреча закончилась со счетом 2:1.

    Главный тренер мадридцев Диего Симеоне пришел в команду как раз после аналогичного поражения. Тогда, в 2011 году, «Атлетико» по сумме двух встреч уступил клубу низшего дивизиона «Альбасете».

    • «Атлетико» в четвертый раз в истории не прошел в Кубке команду из Д3.
    • До Симеоне команду тренировал Грегорио Мансано.
    • В Примере «Атлетико» сейчас идет третьим.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4446

      серега кашин 1 минуту назад

      пока в ла лиге все нормально симеоне не уволят

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    • ...
      Рейтинг: +13676

      bset 21 минуту назад

      Только тогда и чемпионате Атлетико шло на низких местах, а не 3м. Ох, журналюхи, то лишнего додумают, то недоскажут.

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