Главные новости дня. Семак продлит контракт с «Зенитом», Хеведес не перейдет в «Кельн»

«Зенит» продлит контракт с Семаком.

Ротенберг: «Кокорин знал заранее об аренде в «Сочи». Мы с Сашей хорошо знакомы».

Bild: «Кельн» отказался от подписания Хеведеса.

«Химки»: «Вектор развития клуба поменялся. Спонсора нет, поэтому Талалаев решил уйти».

«Интер» арендовал вингера «Челси» Мозеса.

ВЭБ начал переговоры с инвесторами о продаже ЦСКА.

Mundo Deportivo: Обамеянг дал согласие на переход в «Барселону».

«Матч ТВ»: «Чертаново» хочет вернуть из «Спартака» Глушенкова.

Агенты портят карьеру Соболева. Манипулируют им и вбрасывают слухи, чтобы заработать