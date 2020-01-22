Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году

ФИФА опубликовала финансовый отчет о трансферных тратах клубов в 2019 году.

Согласно документу, российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, заработали 100,4 миллионов. Трансферный баланс составил -185,1 миллионов долларов. По этому показателю Россия занимает четвертое место с конца в Европе после Англии, Испании и Италии.

Больше всего потратили английские клубы – 1518,7 млн долларов, трансферный баланс составил -549,9 миллионов.

РПЛ заняла шестое место в Европе по суммарной выручке клубов в 2018 финансовом году