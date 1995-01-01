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    Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году

    ФИФА опубликовала финансовый отчет о трансферных тратах клубов в 2019 году.

    Согласно документу, российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, заработали 100,4 миллионов. Трансферный баланс составил -185,1 миллионов долларов. По этому показателю Россия занимает четвертое место с конца в Европе после Англии, Испании и Италии.

    Больше всего потратили английские клубы – 1518,7 млн долларов, трансферный баланс составил -549,9 миллионов.

    РПЛ заняла шестое место в Европе по суммарной выручке клубов в 2018 финансовом году

    Источник: сайт ФИФА

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6497

      FanatSerj 1 час назад

      Да уж, АПЛ не догнать )))

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