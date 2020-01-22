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  • Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году

Российские клубы потратили на трансферы 285 миллионов в 2019 году

22 января 2020, 17:54
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ФИФА опубликовала финансовый отчет о трансферных тратах клубов в 2019 году.

Согласно документу, российские клубы потратили на трансферы 285,6 миллионов долларов, заработали 100,4 миллионов. Трансферный баланс составил -185,1 миллионов долларов. По этому показателю Россия занимает четвертое место с конца в Европе после Англии, Испании и Италии.

Больше всего потратили английские клубы – 1518,7 млн долларов, трансферный баланс составил -549,9 миллионов.

РПЛ заняла шестое место в Европе по суммарной выручке клубов в 2018 финансовом году

Источник: сайт ФИФА
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига
Комментарии (2)
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FanatSerj
1579705888
Да уж, АПЛ не догнать )))
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paracetamol
1579720407
Да, толку маловато! Деньги псу под хвост.
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