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    Вопросы спорта в правительстве РФ будет курировать вице-премьер Чернышенко; Матыцин – новый министр спорта

    Одним из новых заместителей председателя правительства РФ стал Дмитрий Чернышенко. Он будет отвечать в кабинете за вопросы культуры, спорта и туризма.

    Ранее профильным вице-премьером по вопросам спорта была Ольга Голодец. Она покинула кабинет.

    Новым министром спорта стал Олег Матыцин. До него пост занимал бывший профессиональный фехтовальщик Павел Колобков.

    • Ранее Чернышенко возглавлял Континентальную хоккейную лигу, а также «Газпром-медиа Холдинг».
    • Новый вице-премьер курировал сочинскую заявку на проведение Олимпийских игр 2014 года, а также возглавлял оргкомитет.
    • Вне правительственного кабинета остался бывший президент РФС и «Зенита» Виталий Мутко.

    Источник: «Википедия»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1693

      playsh 30 минут назад

      А Мудко повесить за яйца надо.Благодаря его бездействию в 2015г,когда ещё что-то можно было сделать, WADA до сих пор долбит RUSADA.Бездарь.

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      Рейтинг: +757

      Taps 32 минуты назад

      Наконец то этого мерзавца Мудко убрали.

      0
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      Рейтинг: +11206

      vladimir-7 1 час назад

      Куда же теперь пристроит Путин Колобкова, Мудко и Голодец, наверно
      туда, где дело нужно завалить.

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      Рейтинг: +1693

      playsh > vladimir-7 15 минут назад

      Святая истина.

      0
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      Рейтинг: +9223

      KLIM777 1 час назад

      толк где??

      Пусть отчитаются о проделанной работе, о результатах. Ибо накуй такая работа не нужна. Протирают штаны.

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      Рейтинг: +1693

      playsh > KLIM777 37 минут назад

      Если отчитаются,то поедут в солнечный Магадан.Надолго.

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      Рейтинг: +6617

      mihail200606 1 час назад

      Ну и...

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      Рейтинг: +1699

      Давид59 2 часа назад

      Ну вот, названы имена продолжателей "славных дел" Мутко и Колобко.

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