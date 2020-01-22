Вопросы спорта в правительстве РФ будет курировать вице-премьер Чернышенко; Матыцин – новый министр спорта

Одним из новых заместителей председателя правительства РФ стал Дмитрий Чернышенко. Он будет отвечать в кабинете за вопросы культуры, спорта и туризма.

Ранее профильным вице-премьером по вопросам спорта была Ольга Голодец. Она покинула кабинет.

Новым министром спорта стал Олег Матыцин. До него пост занимал бывший профессиональный фехтовальщик Павел Колобков.