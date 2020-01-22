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  • Вопросы спорта в правительстве РФ будет курировать вице-премьер Чернышенко; Матыцин – новый министр спорта

Вопросы спорта в правительстве РФ будет курировать вице-премьер Чернышенко; Матыцин – новый министр спорта

22 января 2020, 07:46
9

Одним из новых заместителей председателя правительства РФ стал Дмитрий Чернышенко. Он будет отвечать в кабинете за вопросы культуры, спорта и туризма.

Ранее профильным вице-премьером по вопросам спорта была Ольга Голодец. Она покинула кабинет.

Новым министром спорта стал Олег Матыцин. До него пост занимал бывший профессиональный фехтовальщик Павел Колобков.

  • Ранее Чернышенко возглавлял Континентальную хоккейную лигу, а также «Газпром-медиа Холдинг».
  • Новый вице-премьер курировал сочинскую заявку на проведение Олимпийских игр 2014 года, а также возглавлял оргкомитет.
  • Вне правительственного кабинета остался бывший президент РФС и «Зенита» Виталий Мутко.

Источник: «Википедия»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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Давид59
1579670390
Ну вот, названы имена продолжателей "славных дел" Мутко и Колобко.
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mihail200606
1579672690
Ну и...
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vladimir-7
1579674699
Куда же теперь пристроит Путин Колобкова, Мудко и Голодец, наверно туда, где дело нужно завалить.
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Taps
1579676657
Наконец то этого мерзавца Мудко убрали.
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Plyash
1579676757
А Мудко повесить за яйца надо.Благодаря его бездействию в 2015г,когда ещё что-то можно было сделать, WADA до сих пор долбит RUSADA.Бездарь.
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zigbert
1579717044
Мутко без дела не останется. Ему предложили работу в инвестиционной компании "Дом.рф".
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portero
1579752787
Матыцин в качестве ректора вуза с июля 2001 года по июль 2006 года сдавал в аренду Черкизовскому рынку земельный участок площадью 66,5 га, находящийся в федеральной собственности и предоставленный РГУФКу на праве бессрочного пользования.
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