Вопросы спорта в правительстве РФ будет курировать вице-премьер Чернышенко; Матыцин – новый министр спорта

Одним из новых заместителей председателя правительства РФ стал Дмитрий Чернышенко. Он будет отвечать в кабинете за вопросы культуры, спорта и туризма.
Ранее профильным вице-премьером по вопросам спорта была Ольга Голодец. Она покинула кабинет.
Новым министром спорта стал Олег Матыцин. До него пост занимал бывший профессиональный фехтовальщик Павел Колобков.
- Ранее Чернышенко возглавлял Континентальную хоккейную лигу, а также «Газпром-медиа Холдинг».
- Новый вице-премьер курировал сочинскую заявку на проведение Олимпийских игр 2014 года, а также возглавлял оргкомитет.
- Вне правительственного кабинета остался бывший президент РФС и «Зенита» Виталий Мутко.
Источник: «Википедия»