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    АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед», «Эвертон» упустил победу над «Ньюкаслом», пропустив 2 гола после 90-й минуты, и другие результаты 24-го тура

    Завершились пять матчей 24-го тура английской Премьер-лиги.

    «Манчестер Сити» в гостях минимально победил «Шеффилд Юнайтед» благодаря голу Серхио Агуэро.

    «Эвертон» дома сыграл вничью с «Ньюкаслом», дважды пропустив в компенсированное ко второму тайму время.

    В других встречах «Астон Вилла» одолела «Уотфорд», забив на 95-й минуте, «Борнмут» уверенно выиграл у «Брайтона», а «Саутгемптон» взял верх над «Кристал Пэлас».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

    Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Агуэро, 73.

    Эвертон – Ньюкасл Юнайтед – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кен, 30; 2:0 – Калверт-Льюин, 54; 2:1 – Лежен, 90+4; 2:2 – Лежен, 90+6.

    Астон Вилла – Уотфорд – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дини, 38; 1:1 – Луис, 68; 2:1 – Конса, 90+5.

    Борнмут – Брайтон & Хов Альбион – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Уилсон, 36; 2:0 – Гросс (в свои ворота), 41; 3:0 – Уилсон, 74; 3:1 – Моуй, 82.

    Кристал Пэлас – Саутгемптон – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Редмонд, 22; 0:2 – Армстронг, 48.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9218

      DeStar 1 час назад

      Сити просто нулевые, настолько что им даже в топ 4 делать нечего, жесус который не забил пенальти больше , наверное, чем реализовал) а шеффилд.. смотрел матч ради него, думал мол норм команда же, ладно ливерпулю слили, но это ливерпуль ,а шефилд отыграл как клуб из подвала апл. которые умоляет чтобы его скинули в чемпионшип и ждет этого, иначе как объяснить то ,что они не желали отыгрывать и продолжали пинать мяч на вынос просто так)

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