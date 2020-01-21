Главные новости дня. Семак: «Кокорин был расстроен сегодняшними новостями»; Чичарито перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Сетьен: «Иньеста еще не завершил карьеру. Может быть, нам удастся вернуть его».

Джано: «Да, наши пути разошлись. Но «Спартак» навсегда останется в моем сердце».

«Зенит» объявил о создании женского футбольного клуба.

Кокорин оформил хет-трик в матче с «Аль-Увайнахом». Один из голов – пяткой с передачи Дзюбы.

Журналист Егоров: «Рубин» близок к подписанию полузащитника «Леха» Йевтича.

BBC: «Ливерпуль» рассчитывает летом продать Шакири за 30 миллионов.

Официально: Чичарито перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси».

Защитник сборной Греции Пападопулос может перейти в «Динамо».

Семак – о Кокорине: «Он был расстроен сегодняшними новостями, но я, к сожалению, не принимаю решения о его будущем».

Mundo Deportivo: «Барселона» рассматривает четыре кандидатуры на замену Суаресу, фаворит – Обамеянг.

И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»