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    Главные новости дня. Семак: «Кокорин был расстроен сегодняшними новостями»; Чичарито перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Сетьен: «Иньеста еще не завершил карьеру. Может быть, нам удастся вернуть его».

    Джано: «Да, наши пути разошлись. Но «Спартак» навсегда останется в моем сердце».

    «Зенит» объявил о создании женского футбольного клуба.

    Кокорин оформил хет-трик в матче с «Аль-Увайнахом». Один из голов – пяткой с передачи Дзюбы.

    Журналист Егоров: «Рубин» близок к подписанию полузащитника «Леха» Йевтича.

    BBC: «Ливерпуль» рассчитывает летом продать Шакири за 30 миллионов.

    Официально: Чичарито перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси».

    Защитник сборной Греции Пападопулос может перейти в «Динамо».

    Семак – о Кокорине: «Он был расстроен сегодняшними новостями, но я, к сожалению, не принимаю решения о его будущем».

    Mundo Deportivo: «Барселона» рассматривает четыре кандидатуры на замену Суаресу, фаворит – Обамеянг.

    И хорошо, что Кокорин поехал (поедет?) в «Сочи»

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.01.2020 22:20
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