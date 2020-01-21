«Коммерсант»: доля доходов от показа матчей в обороте Okko крайне мала. В среднем один матч АПЛ смотрят 22 тысячи человек

Озвучены данные по количеству зрителей АПЛ, пользующихся услугами онлайн-кинотеатра Okko.
«Источник, знакомый с ситуацией в «Okko Спорт», утверждает, что доля доходов от этого направления в обороте Okko мала. По его словам, в среднем один матч тура английской Премьер-лиги на Okko смотрят около 22 тысяч уникальных пользователей, весь тур – 227 тысяч, но большая часть из них получила подписку бесплатно в рамках различных акций», – пишет «Коммерсант».
По словам собеседника, за полную стоимость Okko продала 25–30 тысяч подписок.
В целом оборот Okko по итогам 2019 года вырос на 96%, составив 4,9 миллиардов рублей с учетом НДС, сообщили в компании.
- Матчи АПЛ на онлайн-платформе Okko транслируются с сезона-2019/20.
- Ранее игры английского чемпионата показывал федеральный телеканал «Матч ТВ».
Okko окупил покупку прав на показ АПЛ, подписав контракт с БК «Олимп»
Источник: «Коммерсант»