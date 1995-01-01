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    «Коммерсант»: доля доходов от показа матчей в обороте Okko крайне мала. В среднем один матч АПЛ смотрят 22 тысячи человек

    Озвучены данные по количеству зрителей АПЛ, пользующихся услугами онлайн-кинотеатра Okko.

    «Источник, знакомый с ситуацией в «Okko Спорт», утверждает, что доля доходов от этого направления в обороте Okko мала. По его словам, в среднем один матч тура английской Премьер-лиги на Okko смотрят около 22 тысяч уникальных пользователей, весь тур – 227 тысяч, но большая часть из них получила подписку бесплатно в рамках различных акций», – пишет «Коммерсант».

    По словам собеседника, за полную стоимость Okko продала 25–30 тысяч подписок.

    В целом оборот Okko по итогам 2019 года вырос на 96%, составив 4,9 миллиардов рублей с учетом НДС, сообщили в компании.

    • Матчи АПЛ на онлайн-платформе Okko транслируются с сезона-2019/20.
    • Ранее игры английского чемпионата показывал федеральный телеканал «Матч ТВ».

    Okko окупил покупку прав на показ АПЛ, подписав контракт с БК «Олимп»

    Источник: «Коммерсант»

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    Сегодня, 13:24
    Комментарии6
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      Рейтинг: +418

      Play 1 час назад

      Конечно с одной стороны хорошо, что кто-то пытается нарушить монополию оборзевшего Матч ТВ, но первый блин у Окко комом. Они правильно решили сразу взять быка за рога и начать с самой популярной лиги, трансляциями чемпионатов Бельгии или Португалии аудиторию не привлечёшь. Но большими минусами оказались - 1. неготовность с технической точки зрения, особенно на старте трансляции постоянно лагали; 2. дороговизна, могли бы как раз таки первый затравочный сезон сделать подешевле; 3. у нас в стране онлайн-кинотеатры пока что в диковинку, лет десять только как на периферию пришло стабильное кабельное и спутниковое телевидение, а высокоскоростного интернета в глубинке нет, не каждый может стабильно смотреть трансляции через интернет. Я думаю в ближайшее время развернётся горячая борьба за рынок спортивных трансляций, Ivi тоже уже тестирует спортивный раздел, Яндекс уже давно транслирует ФНЛ и НХЛ, и тоже планирует расширяться в этом направлении. Не зря Матч ТВ уже купил права на чемпионаты Голландии, Португалии и Бельгии, готовятся к росту конкуренции. Надеюсь, что простому зрителю это пойдёт только на пользу, в последние годы Матч ТВ творит что хочет, цены задирает, на качество кладёт, монополия есть монополия, всегда страдает потребитель.А с ростом конкуренции, возможно, и над повышением качества начнут работать все, и ценники поубавят.

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      Рейтинг: +6478

      FanatSerj > Play 1 час назад

      Вот кстати да, монополия для потребителя это ЗЛО, а тут получается один монополист сменился на другого, купили бы они тогда это в складчину и каждый на своей площадке показывал и конкурировал, а потребитель бы уже сам выбирал, как ему удобно смотреть, ну это в нынешних реалиях - фантастика ))

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      Рейтинг: +6607

      mihail200606 2 часа назад

      Ну ниче, вырастет потихоньку, первый год только.. Без апл как то неинтересно за футболом следить..

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      Рейтинг: +6478

      FanatSerj > mihail200606 1 час назад

      я бы сказал, в отсутствии хоть каких либо бесплатных удобных для просмотра трансляций, для не упоротого фаната АПЛ, сама АПЛ потеряла интерес, матча 4-ре за прошедший сезон посмотрел по сопке и то некоторые матчи не с начало т.к банально не знал, что какая то игра идет.
      Ещё жестче было когда в спорт баре обломали с трансляцией АПЛ, вместо МС-Ливер, пришлось смотреть Локо - Краснодар ))

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      Рейтинг: +6607

      mihail200606 > FanatSerj 1 час назад

      Не знаю как она может потерять интерес.. Да, понятно, в этом сезоне особо конкуренции нет, но это редко в апл бывает. Все бьются. . Любой у любого может выиграть..

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      Рейтинг: +6478

      FanatSerj > mihail200606 57 минут назад

      в жизни особенно сейчас много есть интересного времяпровождения, да АПЛ самая крутая и зрелищная лига, но когда её просмотр становится неудобным, когда по тем же спорт каналам про неё вообще перестали говорить и как то обсуждать, то банально про неё забываешь, ну посмотрел таблицу, новости, результаты, посмотрел обзоры матчей и всё, больше и не заморачиваешся, а раньше затравочка была, постоянно какие то матчи бесплатно крутили.

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