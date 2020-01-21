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  • «Коммерсант»: доля доходов от показа матчей в обороте Okko крайне мала. В среднем один матч АПЛ смотрят 22 тысячи человек

«Коммерсант»: доля доходов от показа матчей в обороте Okko крайне мала. В среднем один матч АПЛ смотрят 22 тысячи человек

21 января 2020, 13:24
9

Озвучены данные по количеству зрителей АПЛ, пользующихся услугами онлайн-кинотеатра Okko.

«Источник, знакомый с ситуацией в «Okko Спорт», утверждает, что доля доходов от этого направления в обороте Okko мала. По его словам, в среднем один матч тура английской Премьер-лиги на Okko смотрят около 22 тысяч уникальных пользователей, весь тур – 227 тысяч, но большая часть из них получила подписку бесплатно в рамках различных акций», – пишет «Коммерсант».

По словам собеседника, за полную стоимость Okko продала 25–30 тысяч подписок.

В целом оборот Okko по итогам 2019 года вырос на 96%, составив 4,9 миллиардов рублей с учетом НДС, сообщили в компании.

  • Матчи АПЛ на онлайн-платформе Okko транслируются с сезона-2019/20.
  • Ранее игры английского чемпионата показывал федеральный телеканал «Матч ТВ».

Okko окупил покупку прав на показ АПЛ, подписав контракт с БК «Олимп»

Источник: «Коммерсант»
Англия. Премьер-лига
Комментарии (9)
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mihail200606
1579602718
Ну ниче, вырастет потихоньку, первый год только.. Без апл как то неинтересно за футболом следить..
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1579606517
Конечно с одной стороны хорошо, что кто-то пытается нарушить монополию оборзевшего Матч ТВ, но первый блин у Окко комом. Они правильно решили сразу взять быка за рога и начать с самой популярной лиги, трансляциями чемпионатов Бельгии или Португалии аудиторию не привлечёшь. Но большими минусами оказались - 1. неготовность с технической точки зрения, особенно на старте трансляции постоянно лагали; 2. дороговизна, могли бы как раз таки первый затравочный сезон сделать подешевле; 3. у нас в стране онлайн-кинотеатры пока что в диковинку, лет десять только как на периферию пришло стабильное кабельное и спутниковое телевидение, а высокоскоростного интернета в глубинке нет, не каждый может стабильно смотреть трансляции через интернет. Я думаю в ближайшее время развернётся горячая борьба за рынок спортивных трансляций, Ivi тоже уже тестирует спортивный раздел, Яндекс уже давно транслирует ФНЛ и НХЛ, и тоже планирует расширяться в этом направлении. Не зря Матч ТВ уже купил права на чемпионаты Голландии, Португалии и Бельгии, готовятся к росту конкуренции. Надеюсь, что простому зрителю это пойдёт только на пользу, в последние годы Матч ТВ творит что хочет, цены задирает, на качество кладёт, монополия есть монополия, всегда страдает потребитель.А с ростом конкуренции, возможно, и над повышением качества начнут работать все, и ценники поубавят.
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kyrja
1579625020
пираты все в хорошем качестве показывают, поэтому если еще кто-то думает что музыка, фильмы, спорт итд это интеллектуальная или чья то собственность, то ошибаются, в 21 первом веке все это достояние общественности, потому что благодаря ей, эти продукты человечества только и востребованы... поэтому платить за то что держится на мне и на всех вас не вижу смысла.
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u_ban
1579777193
я смотрю на Setanta Sports Ukraine =)
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u_ban
1579777214
Слишком уж дорого у ОККО....
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