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    Генсек РФС Алаев: «На данный момент нет экономической базы для расширения РПЛ»

    Генеральный секретарь РФС Александр Алаев порассуждал о возможном увеличении числа участников РПЛ с 16 до 18.

    • Соответствующую реформу поддержали 14 из 16 клубов Премьер-лиги.
    • Против выступили «Зенит» и «Спартак».
    • Изменения могут внедрить в сезоне-2020/21 или 2021/22.

    – Один из самых громких итогов недавнего общего собрания РПЛ – возможное расширение премьер-лиги до 18 команд. Какая позиция на этот счет у РФС?

    – О позиции РФС на этот счет можно будет говорить только после исполкома, на котором будет рассматриваться этот вопрос. Я могу озвучить свое мнение.

    Работа по возможному изменению формата премьер-лиги идет давно, и мы с лигой обсуждали много разных вариантов. Они должны учитывать наши задачи: увеличение количества матчей и повышение интенсивности футбола.

    Мы понимаем, что для большинства клубов премьер-лиги, за исключением регулярно играющих в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, весь сезон состоит из 31-32 игр. Этого слишком мало, чтобы быть конкурентоспособными: все клубы из ведущих европейских лиг проводят гораздо большее количество матчей.

    Если говорить об интенсивности нашего футбола, то мы смотрим цифры и видим, что большинство матчей премьер-лиги уступают по интенсивности играм в европейских чемпионатах. Вряд ли кто-то из коллег будет с этим спорить.

    Именно по этим двум причинам обсуждалась реформа лиги. Но я не уверен, что простое арифметическое увеличение команд и, соответственно, игр в РПЛ решит эти проблемы.

    – В России вообще есть столько клубов, способных потянуть РПЛ?

    – Нужно понимать, что для игры 18 команд в РПЛ с адекватной ротацией мы должны иметь хотя бы 25 клубов, которые соответствуют по инфраструктурным и финансовым критериям уровню премьер-лиги. Каждый год РФС проводит лицензирование, мы хорошо представляем положение дел, финансовую ситуацию, и можем с сожалением констатировать: на данный момент экономической базы для такой реформы у нас нет.

    РФС хочет, чтобы матчи реформированного Кубка России проходили в дни еврокубков

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +350

      Artemka444 2 часа назад

      а потом половина клубов снимутся с чемпионата вот и вся игра!!!!!

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      Рейтинг: +4788

      paracetamol 3 часа назад

      В том-то и дело! Хватит бюджеты регионов доить, надо самим зарабатывать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +22662

      gol_kak_sokol 4 часа назад

      Хоть один здравомыслящий начальник нашелся.

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