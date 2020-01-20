Генсек РФС Алаев: «На данный момент нет экономической базы для расширения РПЛ»

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев порассуждал о возможном увеличении числа участников РПЛ с 16 до 18.

Соответствующую реформу поддержали 14 из 16 клубов Премьер-лиги.

Против выступили «Зенит» и «Спартак».

Изменения могут внедрить в сезоне-2020/21 или 2021/22.

– Один из самых громких итогов недавнего общего собрания РПЛ – возможное расширение премьер-лиги до 18 команд. Какая позиция на этот счет у РФС?

– О позиции РФС на этот счет можно будет говорить только после исполкома, на котором будет рассматриваться этот вопрос. Я могу озвучить свое мнение.

Работа по возможному изменению формата премьер-лиги идет давно, и мы с лигой обсуждали много разных вариантов. Они должны учитывать наши задачи: увеличение количества матчей и повышение интенсивности футбола.

Мы понимаем, что для большинства клубов премьер-лиги, за исключением регулярно играющих в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, весь сезон состоит из 31-32 игр. Этого слишком мало, чтобы быть конкурентоспособными: все клубы из ведущих европейских лиг проводят гораздо большее количество матчей.

Если говорить об интенсивности нашего футбола, то мы смотрим цифры и видим, что большинство матчей премьер-лиги уступают по интенсивности играм в европейских чемпионатах. Вряд ли кто-то из коллег будет с этим спорить.

Именно по этим двум причинам обсуждалась реформа лиги. Но я не уверен, что простое арифметическое увеличение команд и, соответственно, игр в РПЛ решит эти проблемы.

– В России вообще есть столько клубов, способных потянуть РПЛ?

– Нужно понимать, что для игры 18 команд в РПЛ с адекватной ротацией мы должны иметь хотя бы 25 клубов, которые соответствуют по инфраструктурным и финансовым критериям уровню премьер-лиги. Каждый год РФС проводит лицензирование, мы хорошо представляем положение дел, финансовую ситуацию, и можем с сожалением констатировать: на данный момент экономической базы для такой реформы у нас нет.

РФС хочет, чтобы матчи реформированного Кубка России проходили в дни еврокубков