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  • Генсек РФС Алаев: «На данный момент нет экономической базы для расширения РПЛ»

Генсек РФС Алаев: «На данный момент нет экономической базы для расширения РПЛ»

20 января 2020, 10:58
3

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев порассуждал о возможном увеличении числа участников РПЛ с 16 до 18.

  • Соответствующую реформу поддержали 14 из 16 клубов Премьер-лиги.
  • Против выступили «Зенит» и «Спартак».
  • Изменения могут внедрить в сезоне-2020/21 или 2021/22.

– Один из самых громких итогов недавнего общего собрания РПЛ – возможное расширение премьер-лиги до 18 команд. Какая позиция на этот счет у РФС?

– О позиции РФС на этот счет можно будет говорить только после исполкома, на котором будет рассматриваться этот вопрос. Я могу озвучить свое мнение.

Работа по возможному изменению формата премьер-лиги идет давно, и мы с лигой обсуждали много разных вариантов. Они должны учитывать наши задачи: увеличение количества матчей и повышение интенсивности футбола.

Мы понимаем, что для большинства клубов премьер-лиги, за исключением регулярно играющих в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, весь сезон состоит из 31-32 игр. Этого слишком мало, чтобы быть конкурентоспособными: все клубы из ведущих европейских лиг проводят гораздо большее количество матчей.

Если говорить об интенсивности нашего футбола, то мы смотрим цифры и видим, что большинство матчей премьер-лиги уступают по интенсивности играм в европейских чемпионатах. Вряд ли кто-то из коллег будет с этим спорить.

Именно по этим двум причинам обсуждалась реформа лиги. Но я не уверен, что простое арифметическое увеличение команд и, соответственно, игр в РПЛ решит эти проблемы.

– В России вообще есть столько клубов, способных потянуть РПЛ?

– Нужно понимать, что для игры 18 команд в РПЛ с адекватной ротацией мы должны иметь хотя бы 25 клубов, которые соответствуют по инфраструктурным и финансовым критериям уровню премьер-лиги. Каждый год РФС проводит лицензирование, мы хорошо представляем положение дел, финансовую ситуацию, и можем с сожалением констатировать: на данный момент экономической базы для такой реформы у нас нет.

РФС хочет, чтобы матчи реформированного Кубка России проходили в дни еврокубков

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (3)
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paracetamol
1579514674
В том-то и дело! Хватит бюджеты регионов доить, надо самим зарабатывать.
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Artemka444
1579517130
а потом половина клубов снимутся с чемпионата вот и вся игра!!!!!
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nemolod
1579536941
Для того,чтобы была интенсивность,нужны стимулы,такие как в сильнейших европейских первенствах-там в каждом матче игроки буквально бьются за победы,так как от этого зависит их заработок,место в основе и число болельщиков на стадионе и от этого всего будет ли спонсор поддерживать команду или нет! Если реально РФС хочет все это увидеть,тогда сначала надо отменить лимит!
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