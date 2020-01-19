Главные новости дня. «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед», «Спартак» отказал «Сантосу» в аренде Айртона

Адвокат – первый тренер в истории Эредивизие, тренировавший в пяти разных десятилетиях.

Daily Mail: Касильяс в марте решит, будет ли продолжать карьеру после инфаркта.

Спортивный директор «Рубина» Яровинский подтвердил интерес к Бони и Комличенко.

Агент: «Локомотив» заинтересован в приобретении Асано».

Terra: «Спартак» отказал «Сантосу» в аренде Айртона.

Кокорин забил ударом через себя на тренировке «Зенита».

Балотелли получил 13-ю красную карточку в карьере, удалившись спустя 7 минут после выхода на замену в матче с «Кальяри».

АПЛ. «Ливерпуль» победил «Манчестер Юнайтед». Отрыв от «Сити» – 16 очков.

Бекхэм открыл собственное агентство. Он вел дела Сане, мечтает о контракте с Мбаппе и ищет таланты по всей Англии.