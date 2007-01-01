Football Italia: президент «Наполи» хочет уволить Гаттузо и вернуть Анчелотти

Идиот.. Помоему Карло не стоит возвращаться туда.. Хотя жаль клуб, последние годы очень приятное впечатление оставлял
Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис хочет уволить главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.
По информации источника, ссылающегося на Gazzetta dello Sport, де Лаурентис разозлен результатами команды при Гаттузо и желает вернуть на пост главного тренера Карло Анчелотти, который был уволен в декабре 2019 года.
Отмечается, что возвращение Анчелотти в ближайшее время исключено как минимум из-за того, что 22 декабря 2019 года итальянский специалист возглавил «Эвертон».
- Гаттузо стал главным тренером «Наполи» 11 декабря 2019 года.
- Под его руководством неаполитанцы провели пять матчей в Серии А и проиграли четыре из них.
- «Наполи» идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.