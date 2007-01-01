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    Football Italia: президент «Наполи» хочет уволить Гаттузо и вернуть Анчелотти

    Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис хочет уволить главного тренера команды Дженнаро Гаттузо.

    По информации источника, ссылающегося на Gazzetta dello Sport, де Лаурентис разозлен результатами команды при Гаттузо и желает вернуть на пост главного тренера Карло Анчелотти, который был уволен в декабре 2019 года.

    Отмечается, что возвращение Анчелотти в ближайшее время исключено как минимум из-за того, что 22 декабря 2019 года итальянский специалист возглавил «Эвертон».

    • Гаттузо стал главным тренером «Наполи» 11 декабря 2019 года.
    • Под его руководством неаполитанцы провели пять матчей в Серии А и проиграли четыре из них.
    • «Наполи» идет на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6595

      mihail200606 21 минуту назад

      Идиот.. Помоему Карло не стоит возвращаться туда.. Хотя жаль клуб, последние годы очень приятное впечатление оставлял

      0
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      Рейтинг: +7324

      Вомбат 24 минуты назад

      Уволь себя, чудак на букву м. Не ошибешься.

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      Рейтинг: +1419

      Dizayner 25 минут назад

      ржу не могу))

      0
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      Рейтинг: +4169

      Viper for CSKA 32 минуты назад

      Итальянцам конечно свойственна импульсивность, но это перебор. Чем думали, когда Папу увольняли и брали Дженнаро? Или это очередной трюк продюссера с целью повысить эффективность тренера и команды посредством эмоционального давления на них? Бардак какой-то. Доиграется Де Лаурентис.

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      Рейтинг: +3339

      BarStep 50 минут назад

      Хороший футболист и такой же хороший тренер - это, как говорят в Одессе две большие разницы... Бывают конечно исключения, но довольно-таки редко..

      0
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      Рейтинг: +498

      ZENIT****** 59 минут назад

      А теперь кусают локти. От добра добра не ищут.

      0
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      Рейтинг: +96

      Dark_Soul 1 час назад

      Я уже писал, что Де Лаурентис клоун, отмечу это еще раз))

      6
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      Рейтинг: +9181

      Cules2013 1 час назад

      цирк

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