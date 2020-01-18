Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Главные новости дня. Сане ушел из агентства Бекхэма; «Реал» вышел на первое место в Ла Лиге

    Исламхан провел первую тренировку в «Зените».

    Шарлия, арендованный у «Славена», попрощался с ЦСКА.

    Серия А. «Лацио» разгромил «Сампдорию» благодаря хет-трику Иммобиле.

    Бундеслига. «Боруссия» Д победила благодаря хет-трику Холанда в дебютном матче, «Хоффенхайм» уступил «Айнтрахту» и другие результаты.

    АПЛ. «Манчестер Сити» обменялся двумя голами с «Пэлас», «Арсенал» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты.

    Примера. Дубль Каземиро принес «Реалу» победу над «Севильей» и вывел команду на первое место.

    Сане ушел из агентства Бекхэма спустя полгода после прихода.

    «Тоттенхэму» не засчитали в матче с «Уотфордом» гол на 92 минуте из-за 10-миллиметрового пересечения мячом линии.

    «Севилья» – стилистически самая необычная команда Европы

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.01.2020 21:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106855
    #2
    Chernyi Lis
    81431
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75160
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru