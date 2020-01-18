Главные новости дня. Сане ушел из агентства Бекхэма; «Реал» вышел на первое место в Ла Лиге

Исламхан провел первую тренировку в «Зените».

Шарлия, арендованный у «Славена», попрощался с ЦСКА.

Серия А. «Лацио» разгромил «Сампдорию» благодаря хет-трику Иммобиле.

Бундеслига. «Боруссия» Д победила благодаря хет-трику Холанда в дебютном матче, «Хоффенхайм» уступил «Айнтрахту» и другие результаты.

АПЛ. «Манчестер Сити» обменялся двумя голами с «Пэлас», «Арсенал» сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» и другие результаты.

Примера. Дубль Каземиро принес «Реалу» победу над «Севильей» и вывел команду на первое место.

Сане ушел из агентства Бекхэма спустя полгода после прихода.

«Тоттенхэму» не засчитали в матче с «Уотфордом» гол на 92 минуте из-за 10-миллиметрового пересечения мячом линии.

«Севилья» – стилистически самая необычная команда Европы