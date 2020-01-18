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    Орлов: «КХЛ – закрытая лига с потолком зарплат. Почему бы и футболу не пойти по такому пути?»

    Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о возможном расширении российской Премьер-лиги с 16 до 18 команд.

    – Вы – за расширение лиги. А есть ли у нас 18 клубов, чьи бюджеты позволят им достойно играть в РПЛ? Все мы помним примеры «Тосно», «Амкара»...

    – Я сейчас выскажу мысль, за которую меня, наверное, будут критиковать.

    – Какую?

    – Как сейчас можно попасть в КХЛ? Только если у тебя есть деньги и арена. Так же существуют НБА и НХЛ. Закрытые лиги. Да, нарушается спортивный принцип. Но прежние времена уже прошли. Это раньше рабочий коллектив мог добиться больших успехов. Как в фильме «Вратарь». Сейчас совсем другие реалии. Все профессионально. Профессиональный футбол – это деньги.

    – Леонид Федун заявил, что при 18 клубах в РПЛ вновь начнется «торговля» играми.

    – Тут нужны факты. Это очень тонкая история... Я все-таки прошу обратить внимание на КХЛ. Закрытая лига с потолком зарплат. Почему бы и футболу, РПЛ не пойти по такому пути? Ну почему нет? Хорошо, что решили расширить премьер-лигу. Еще бы по лимиту проголосовали... За его отмену.

    Скоро в российском футболе многое изменится. Расширение РПЛ, реформа кубка, новые условия лимита

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2020 11:47
    Комментарии23
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      Рейтинг: +4341

      Владислав Vlad 4 часа назад

      Не знаю по поводу НХЛ и КХЛ, но с лимитом - полностью соглашусь с Орловым.
      Лимит нужно отменять.

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      Рейтинг: +701

      Hektor 84 7 часов назад

      Гена закусывать надо

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      Рейтинг: +836

      нейтральныйкакникто 8 часов назад

      Потолок зарплат ???? Гена , а про зарплату в конвертиках вы не слыхали????Ну будет , условный дзюбиньо офиц. получать не 6 млн. а 600 тыс. , а остальные-чаевые от мистера Х. И налог будет платить какой? Дак в России все мало-мальские чинуши по этой схеме бабло закалачивают.Отличная кормушка для криминала и тд......

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      Рейтинг: +4341

      Владислав Vlad > нейтральныйкакникто 4 часа назад

      Не будет лимита - не будет и з/п в конвертиках.)))

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      Рейтинг: +4341

      Владислав Vlad > нейтральныйкакникто 4 часа назад

      А про чиновников... Ну ты рассмешил.)))
      Ни один чиновник не получает з/п в конвертах, т.к. ему платит государство.
      З/п в конвертах платит только ИП либо юрлицо, т.к. с этой з/п налог платит ИП или юрлицо. А государству незачем скрывать налоги.))) Оно же себе же и платит эти налоги.
      И чем вышез/п чиновника - тем больше его пенсия, и тем больше возможностей по отчётам. Так, что ни одному чиновнику не выгодно получать з/п в конверте.))

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      Рейтинг: +2687

      m40 9 часов назад

      Гена часто несёт бред, но тут есть здравое в его словах. Ну не правильно это, когда есть чрезвычайно огромный перекос в зарплатах между обычными людьми и самыми высокооплачиваемыми футболистами. Не правильно это, когда кто-то, проработав в колхозе на СССР, получает пенсию 9к, а кто-то имеет зарплату по миллиону рублей в день. И ладно бы футболисты отыгрывали эти деньги, так нет. Атрибутика, билеты на стадион и смехотворные права на трансляции не отбывают расходы клубов. Да, потолок зарплат понизит уровень чемпионата и Фалькао совсем к нам не приедет. Но важнее повышать уровень благосостояния общества, а после уже можно сорить деньгами. А так, у простых людей наши клубы вызывают раздражения. Зенит при всех его тратах так и не может выйти из группы ЛЧ, а Спартак даже квалифицикацию не в состоянии преодолеть. А ведь какие там зарплаты, особенно в сравнении с небогатыми клубами европейских стран...

      1
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      Рейтинг: +2557

      Alekxei Z. 10 часов назад

      Геннадий сравнивая НХЛ и КХЛ вы приподносите себя как дебила.
      НХЛ финансово процветающая лига.
      КХЛ не понятно что, отдушина для воровства.
      Потолок зп ? Так подойди с этой идеей к своему кормильцу, Лёше Миллеру. Как и чем привлеаает Зенит к себе легионеров ?
      РФПЛ , как КХЛ схема воровства бюджетных денег. Какой нах потолок, распилы и откаты , все процветают...

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      Рейтинг: +4658

      Lester84 10 часов назад

      Потому что и так условный Фалькао к нам не едет. А с потолком зарплат - так и вовсе толковых легионеров распугаем

      0
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      Рейтинг: +13520

      bset > Lester84 10 часов назад

      Можно сделать как в США - 3 места для легионеров без потолка.

      1
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      Рейтинг: +4658

      Lester84 > bset 6 часов назад

      А не будет ли тогда бунта отечественных игроков, как это было например с Денисовым в Зените?

      0
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      ...
      Рейтинг: +13520

      bset > Lester84 30 минут назад

      Бунт был, потому что фактически он мог получать на том же уровне. А если у россиян будет потолок, у него такая возможность будет отсутствовать. И максимум против РФС будет бунтовать, либо придется уезжать в Европу (чего, собственно, мы и добиваемся).

      0
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      Рейтинг: +783

      ZENIT84, 10 часов назад

      дядя ГЕНА ну ты прав на сто процентов)))

      1
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      Рейтинг: +1293

      solodealer 11 часов назад

      ...а НХЛ - ОТКРЫТАЯ))) Почему бы не пойти...?

      0
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      Рейтинг: +150

      ц > solodealer 11 часов назад

      НХЛ которая ночная?

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      Рейтинг: +1611

      Давид59 > ц 10 часов назад

      Ага, с суперфорвардом Пу

      3
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      Рейтинг: +150

      ц 11 часов назад

      Лимит, по-любому, мешает, да и зимний футбол.

      0
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      Рейтинг: +1222

      altezzik 11 часов назад

      Здоровая открытая конкуренция должна быть. Без всяких закрытых систем, когда несколько игрочишек варятся в одном котле, а потом не могут обыграть даже середняков из Европы.

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