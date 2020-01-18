Орлов: «КХЛ – закрытая лига с потолком зарплат. Почему бы и футболу не пойти по такому пути?»

Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о возможном расширении российской Премьер-лиги с 16 до 18 команд.

– Вы – за расширение лиги. А есть ли у нас 18 клубов, чьи бюджеты позволят им достойно играть в РПЛ? Все мы помним примеры «Тосно», «Амкара»...

– Я сейчас выскажу мысль, за которую меня, наверное, будут критиковать.

– Какую?

– Как сейчас можно попасть в КХЛ? Только если у тебя есть деньги и арена. Так же существуют НБА и НХЛ. Закрытые лиги. Да, нарушается спортивный принцип. Но прежние времена уже прошли. Это раньше рабочий коллектив мог добиться больших успехов. Как в фильме «Вратарь». Сейчас совсем другие реалии. Все профессионально. Профессиональный футбол – это деньги.

– Леонид Федун заявил, что при 18 клубах в РПЛ вновь начнется «торговля» играми.

– Тут нужны факты. Это очень тонкая история... Я все-таки прошу обратить внимание на КХЛ. Закрытая лига с потолком зарплат. Почему бы и футболу, РПЛ не пойти по такому пути? Ну почему нет? Хорошо, что решили расширить премьер-лигу. Еще бы по лимиту проголосовали... За его отмену.

Скоро в российском футболе многое изменится. Расширение РПЛ, реформа кубка, новые условия лимита