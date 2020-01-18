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  • Орлов: «КХЛ – закрытая лига с потолком зарплат. Почему бы и футболу не пойти по такому пути?»

Орлов: «КХЛ – закрытая лига с потолком зарплат. Почему бы и футболу не пойти по такому пути?»

18 января 2020, 11:47
24

Комментатор Геннадий Орлов порассуждал о возможном расширении российской Премьер-лиги с 16 до 18 команд.

– Вы – за расширение лиги. А есть ли у нас 18 клубов, чьи бюджеты позволят им достойно играть в РПЛ? Все мы помним примеры «Тосно», «Амкара»...

– Я сейчас выскажу мысль, за которую меня, наверное, будут критиковать.

– Какую?

– Как сейчас можно попасть в КХЛ? Только если у тебя есть деньги и арена. Так же существуют НБА и НХЛ. Закрытые лиги. Да, нарушается спортивный принцип. Но прежние времена уже прошли. Это раньше рабочий коллектив мог добиться больших успехов. Как в фильме «Вратарь». Сейчас совсем другие реалии. Все профессионально. Профессиональный футбол – это деньги.

– Леонид Федун заявил, что при 18 клубах в РПЛ вновь начнется «торговля» играми.

– Тут нужны факты. Это очень тонкая история... Я все-таки прошу обратить внимание на КХЛ. Закрытая лига с потолком зарплат. Почему бы и футболу, РПЛ не пойти по такому пути? Ну почему нет? Хорошо, что решили расширить премьер-лигу. Еще бы по лимиту проголосовали... За его отмену.

Скоро в российском футболе многое изменится. Расширение РПЛ, реформа кубка, новые условия лимита

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (24)
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Боцман59rus
1579338323
А не пойти ли тебе птицын на член, как тебе это в качестве ответа?
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Давид59
1579338895
Пытаюсь понять мысль про потолок зарплат. И не могу. Как это приведёт к улучшению ситуации? Тем, что в богатых клубах мы ограничим зарплаты, мы только сделаем невозможным появление у нас топ-футболистов(типа Халка или Промеса). И как это поможет выживанию бюджетных клубов? Не вижу связи.
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NEONFOL
1579339637
нет, ну что-то в этом есть, потолок зарплат в первую очередь хорошо для крепких середняков, динамо, рубина, ростова и т.д. Так как увеличением зарплат не будут переманивать оттуда хороших игроков. Но с другой стороны, кто из крутых футболистов из-за бугра поедет к нам на зп скажем в 2-3 ляма. !8 клубов это бред полный, у нас и 10 то с трудом набираются. А лимит надо отменять это да, пусть играют кто хорошо играет, а не зажравшиеся с российским паспортом, ещё бы так сделали, кто играет, тот и получает, а кто вечно на лавке или в больничке на окладе маленьком, вот и стремление будет. В Англии, Испании нет лимита, и что, играют сборные получше многих
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altezzik
1579340774
Здоровая открытая конкуренция должна быть. Без всяких закрытых систем, когда несколько игрочишек варятся в одном котле, а потом не могут обыграть даже середняков из Европы.
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ZENIT84,
1579344269
дядя ГЕНА ну ты прав на сто процентов)))
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Lester84
1579345221
Потому что и так условный Фалькао к нам не едет. А с потолком зарплат - так и вовсе толковых легионеров распугаем
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m40
1579349389
Гена часто несёт бред, но тут есть здравое в его словах. Ну не правильно это, когда есть чрезвычайно огромный перекос в зарплатах между обычными людьми и самыми высокооплачиваемыми футболистами. Не правильно это, когда кто-то, проработав в колхозе на СССР, получает пенсию 9к, а кто-то имеет зарплату по миллиону рублей в день. И ладно бы футболисты отыгрывали эти деньги, так нет. Атрибутика, билеты на стадион и смехотворные права на трансляции не отбывают расходы клубов. Да, потолок зарплат понизит уровень чемпионата и Фалькао совсем к нам не приедет. Но важнее повышать уровень благосостояния общества, а после уже можно сорить деньгами. А так, у простых людей наши клубы вызывают раздражения. Зенит при всех его тратах так и не может выйти из группы ЛЧ, а Спартак даже квалифицикацию не в состоянии преодолеть. А ведь какие там зарплаты, особенно в сравнении с небогатыми клубами европейских стран...
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нейтральныйкакникто
1579352656
Потолок зарплат ???? Гена , а про зарплату в конвертиках вы не слыхали????Ну будет , условный дзюбиньо офиц. получать не 6 млн. а 600 тыс. , а остальные-чаевые от мистера Х. И налог будет платить какой? Дак в России все мало-мальские чинуши по этой схеме бабло закалачивают.Отличная кормушка для криминала и тд......
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Hektor 84
1579357341
Гена закусывать надо
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Владислав Vlad
1579366036
Не знаю по поводу НХЛ и КХЛ, но с лимитом - полностью соглашусь с Орловым. Лимит нужно отменять.
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