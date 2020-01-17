Главные новости дня. Эшли Янг перешел в «Интер», РФС назначил Булыкина офицером по борьбе с договорными матчами

Сульшер назначил Магуайра капитаном «МЮ».

РФС назначил Булыкина офицером по борьбе с договорными матчами.

Клопп – о «МЮ»: «Встречаешься с командой высокого уровня, а они играют так, как играют. Странно».

Медведев: «Исламхан – лучший игрок Казахстана. Посмотрим, как он себя проявит в «Зените».

Слуцкий – Кокорину: «В «Рубине» не так весело, как было у тебя в последнее время».

Президент «Ростова» ограничил общение футболистов и тренеров с прессой.

34-летний Янг подписал контракт с «Интером». Это первый зарубежный клуб для британца.

Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» близок к покупке Бруну Фернандеша за 60 миллионов.

В 2012-м «Ливерпуль» следил за трансферными целями «Манчестер Сити». Дело дошло до экспертов по компьютерному шпионажу и суда