Журналист Егоров: «Каждый клуб РПЛ будет платить за VAR 11 миллионов рублей в год»

Журналист Сергей Егоров назвал стоимость годового обслуживания системы VAR для российских клубов.

«Услуги VAR для клубов РПЛ будут недешевыми. Каждый клуб заплатит около 11 миллионов рублей в год, – речь по договору идет о трех сезонах.

Кстати, на общем собрании РПЛ вчера прозвучала мысль и о том, чтобы сделать технологию VAR более прозрачной как для клубов, так и для аудитории, которая не понимает логики принятия решения, не слышит, о чем говорят судьи.

Речь шла о том, чтобы сделать доступным видео из комнаты VAR, чтобы разговор судей и картинка шли в эфир», – написал Егоров в телеграме.

Cистема видеопомощи арбитрам (VAR) была внедрена в РПЛ 21 июля.

РФС поставил задачу использовать систему VAR на всех матчах РПЛ с марта 2020 года