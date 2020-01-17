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  • Журналист Егоров: «Каждый клуб РПЛ будет платить за VAR 11 миллионов рублей в год»

Журналист Егоров: «Каждый клуб РПЛ будет платить за VAR 11 миллионов рублей в год»

17 января 2020, 18:42
6

Журналист Сергей Егоров назвал стоимость годового обслуживания системы VAR для российских клубов.

«Услуги VAR для клубов РПЛ будут недешевыми. Каждый клуб заплатит около 11 миллионов рублей в год, – речь по договору идет о трех сезонах.

Кстати, на общем собрании РПЛ вчера прозвучала мысль и о том, чтобы сделать технологию VAR более прозрачной как для клубов, так и для аудитории, которая не понимает логики принятия решения, не слышит, о чем говорят судьи.

Речь шла о том, чтобы сделать доступным видео из комнаты VAR, чтобы разговор судей и картинка шли в эфир», – написал Егоров в телеграме.

  • Cистема видеопомощи арбитрам (VAR) была внедрена в РПЛ 21 июля.

РФС поставил задачу использовать систему VAR на всех матчах РПЛ с марта 2020 года

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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paracetamol
1579277762
Ввели новый налог, с чего бы? Может судьям будут приплачивать, чтобы меньше воровали, но вряд-ли это поможет!
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JTherry
1579285878
надо, чтобы платили клубы, в пользу которых ВАР "варит")) и конечно, никогда к ВАРу не подпускать на пушечный выстрел Вилкова...
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muslim.kirsanov
1579286144
Парни, надеюсь и вас настигнет такое же счастье, как и меня. Оргазмы стали сильнее наверное в раз 100! Да и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я просто шокирован. Да и выносливее стал в несколько раз и стояк каменный, нe упуcти свой шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, а вычитал здесь ---- https://vo.la/pZps
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SIRIUS 2002
1579287450
когда до этого еще дойдет..
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Dellleone
1579292565
Какой смысл если у нас и с варом умудряются засуживать
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subbotaspartak
1579315642
В прямом эфире не нужен наверно судейский базар Но надо просветить работу с ВАР.
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