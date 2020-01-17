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    Журналист Егоров: «Каждый клуб РПЛ будет платить за VAR 11 миллионов рублей в год»

    Журналист Сергей Егоров назвал стоимость годового обслуживания системы VAR для российских клубов.

    «Услуги VAR для клубов РПЛ будут недешевыми. Каждый клуб заплатит около 11 миллионов рублей в год, – речь по договору идет о трех сезонах.

    Кстати, на общем собрании РПЛ вчера прозвучала мысль и о том, чтобы сделать технологию VAR более прозрачной как для клубов, так и для аудитории, которая не понимает логики принятия решения, не слышит, о чем говорят судьи.

    Речь шла о том, чтобы сделать доступным видео из комнаты VAR, чтобы разговор судей и картинка шли в эфир», – написал Егоров в телеграме.

    • Cистема видеопомощи арбитрам (VAR) была внедрена в РПЛ 21 июля.

    РФС поставил задачу использовать систему VAR на всех матчах РПЛ с марта 2020 года

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

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    17.01.2020 18:42
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4751

      subbotaspartak 2 часа назад

      В прямом эфире не нужен наверно судейский базар
      Но надо просветить работу с ВАР.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2560

      Dellleone 9 часов назад

      Какой смысл если у нас и с варом умудряются засуживать

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1807

      SIRIUS 2002 10 часов назад

      когда до этого еще дойдет..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3129

      JTherry 11 часов назад

      надо, чтобы платили клубы, в пользу которых ВАР "варит")) и конечно, никогда к ВАРу не подпускать на пушечный выстрел Вилкова...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4788

      paracetamol 13 часов назад

      Ввели новый налог, с чего бы? Может судьям будут приплачивать, чтобы меньше воровали, но вряд-ли это поможет!

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      Рейтинг: +324

      Semenycch 13 часов назад

      Одного еврея жаба задавит.

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