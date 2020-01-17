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  • Федун: «Никакого экономического смысла, кроме негативного, в расширении РПЛ нет. Руководители команд смогут «торговать» играми»

Федун: «Никакого экономического смысла, кроме негативного, в расширении РПЛ нет. Руководители команд смогут «торговать» играми»

17 января 2020, 13:34
6

Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о решении клубов РПЛ расширить лигу до 18 команд.

«Знаете, что лига провела исследование, выявив наиболее правильные меры по увеличению доходов клубов. Самым плохим результатом было увеличение до 18 команд. Поскольку в этом случае количество игр с низким доходом увеличивается на четыре, а не сокращается. Никакого экономического смысла, кроме негативного, в этом решении нет.

У руководителей многих команд появится возможность «торговать» играми. Появится рынок продавцов и покупателей игр. К сожалению, как мы это наблюдали 10-15 лет назад. Мое отношение крайне негативное. Можно было ввести плей-офф, как это работает во многих чемпионатах. Привлекательность таких игр дала бы клубам возможность генерировать новые доходы. Только несколько клубов зависят от доходов и являются частными, остальным это не интересно», – сказал Федун.

«Спартак» и «Зенит» голосовали против расширения РПЛ

Скоро в российском футболе многое изменится. Расширение РПЛ, реформа кубка, новые условия лимита

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (6)
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vka1970
1579258047
Не с теми игроками Федун в рулетку сел играть.Для них результат не важен, а главное процесс.
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ЮНик
1579258627
Для тотализаторов огромная дополнительная прибыль. Для слива игр расширяется сфера деятельности. А в смысле повышения уровня игры сплошные минусы. И так РФПЛ по европейским меркам ниже плинтуса, а "разбавить" её еще двумя-тремя "Сочи", то просто слов нет... Наоборот, надо бы уменьшить до двенадцати и играть в четыре круга. Два круга предварительных для всех команд, а по итогам два круга в финальных пульках( по шесть команд в каждой из обеих) за медали и за сохранение места в лиге. Но собственно кто думает о футболе. На кону БАБЛО!
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mihail200606
1579260698
Конечно... Последние 5-6туров "болото" в середине таблицы будет торговать очками..
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Garrincha58
1579265650
у нас что не реформы так всё через ж...пу такая вот традиция у русских и даже проведение ЧМ нам в стране ничего не дал да было весело месяц а кто то очень хорошо погрел руки и вот теперь пожинаем плоды но там наверху никогда не признают эти ошибки все говорили ЧМ повысит уровень футбола в стране, а что мы видим РПЛ просто ужас на европейском рынке просто не конкурентно способна, а мы хотим ещё расширить её слабыми командами ведь давно везде известно кол-во никогда не повысит качество,но разве им там управленцам футбола объяснишь,а всё от того что футболом управляют не те люди
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yorgenbarenz
1579269409
Наверное,некоторые пустующие стадионы,головотяпски построенные к ЧМ, капают на мозг.Не удивимся,если Мордовия на следующий год выскочит в РПЛ.Нижний,Калининград? Вы как там считаете?).
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paracetamol
1579278366
Руководители команд смогут «торговать» играми», что в условиях рыночной экономики закономерно. А еще будет цифровая!
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