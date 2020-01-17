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    Федун: «Никакого экономического смысла, кроме негативного, в расширении РПЛ нет. Руководители команд смогут «торговать» играми»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о решении клубов РПЛ расширить лигу до 18 команд.

    «Знаете, что лига провела исследование, выявив наиболее правильные меры по увеличению доходов клубов. Самым плохим результатом было увеличение до 18 команд. Поскольку в этом случае количество игр с низким доходом увеличивается на четыре, а не сокращается. Никакого экономического смысла, кроме негативного, в этом решении нет.

    У руководителей многих команд появится возможность «торговать» играми. Появится рынок продавцов и покупателей игр. К сожалению, как мы это наблюдали 10-15 лет назад. Мое отношение крайне негативное. Можно было ввести плей-офф, как это работает во многих чемпионатах. Привлекательность таких игр дала бы клубам возможность генерировать новые доходы. Только несколько клубов зависят от доходов и являются частными, остальным это не интересно», – сказал Федун.

    «Спартак» и «Зенит» голосовали против расширения РПЛ

    Скоро в российском футболе многое изменится. Расширение РПЛ, реформа кубка, новые условия лимита

    Источник: «Р-Спорт»

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    17.01.2020 13:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4788

      paracetamol 13 часов назад

      Руководители команд смогут «торговать» играми», что в условиях рыночной экономики закономерно. А еще будет цифровая!

      0
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      Рейтинг: +2555

      yorgenbarenz 15 часов назад

      Наверное,некоторые пустующие стадионы,головотяпски построенные к ЧМ, капают на мозг.Не удивимся,если Мордовия на следующий год выскочит в РПЛ.Нижний,Калининград? Вы как там считаете?).

      0
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      Рейтинг: +11625

      Garrincha58 16 часов назад

      у нас что не реформы так всё через ж...пу такая вот традиция у русских и даже проведение ЧМ нам в стране ничего не дал да было весело месяц а кто то очень хорошо погрел руки и вот теперь пожинаем плоды но там наверху никогда не признают эти ошибки все говорили ЧМ повысит уровень футбола в стране, а что мы видим РПЛ просто ужас на европейском рынке просто не конкурентно способна, а мы хотим ещё расширить её слабыми командами ведь давно везде известно кол-во никогда не повысит качество,но разве им там управленцам футбола объяснишь,а всё от того что футболом управляют не те люди

      1
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      Рейтинг: +6593

      mihail200606 18 часов назад

      Конечно... Последние 5-6туров "болото" в середине таблицы будет торговать очками..

      3
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      Рейтинг: +3661

      ЮНик 18 часов назад

      Для тотализаторов огромная дополнительная прибыль. Для слива игр расширяется сфера деятельности. А в смысле повышения уровня игры сплошные минусы. И так РФПЛ по европейским меркам ниже плинтуса, а "разбавить" её еще двумя-тремя "Сочи", то просто слов нет... Наоборот, надо бы уменьшить до двенадцати и играть в четыре круга. Два круга предварительных для всех команд, а по итогам два круга в финальных пульках( по шесть команд в каждой из обеих) за медали и за сохранение места в лиге. Но собственно кто думает о футболе. На кону БАБЛО!

      6
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      Рейтинг: +11265

      vka1970 18 часов назад

      Не с теми игроками Федун в рулетку сел играть.Для них результат не важен, а главное процесс.

      5
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