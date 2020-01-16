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Главные новости дня. Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд; «Ахмат» арендовал форварда «Удинезе» Визе

16 января 2020, 22:22

«Рубин» попал в топ-10 клубов Европы с худшим трансферным балансом за 2018 год. «Зенит» – 16-й.

Выручка команд РПЛ в 2018 году – 752 миллиона. 4% – доходы от телеправ, 7% – от продажи билетов.

«Ахмат» арендовал форварда «Удинезе» Визе.

«Еще слишком рано для моей тренерской карьеры». Хави объяснил отказ возглавить «Барсу».

Mash: вместо Игбуна госпитализировали его друга, чтобы он лечился за счет «Динамо».

Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России.

Прядкин досрочно переизбран на должность президента РПЛ.

Цорн: «РПЛ пока не готова к расширению. Еще свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара».

Угадай, кто сказал эту фразу в 2019 году

Источник: Бомбардир.ру
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