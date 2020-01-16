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    Футболисты из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в чемпионатах России с июля 2020 года

    Футболисты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в чемпионатах России по футболу.

    Соответствующий приказ Минспорта России опубликован на официальном сайте правовой информации.

    • Помимо РПЛ, действие приказа распространяется на ФНЛ и ПФЛ.
    • В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

    Прядкин досрочно переизбран на должность президента РПЛ

    Десять клубов голосовали за расширение РПЛ со следующего сезона, четыре – за сезон 2021/22

    Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России

    Metaratings: РПЛ планируют расширить до 18 команд с сезона-2021/22

    Источник: официальный сайт правовой информации РФ

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    16.01.2020 21:23
    Комментарии18
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      Рейтинг: +1049

      evgevg13 1 час назад

      возвращение в СССР

      0
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      Рейтинг: +4611

      3a zenit 2 часа назад

      вообще шизанулись,это опустит наш футбол в пердиве ещё ниже дна.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2540

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Это чистая политика. Из этих стран ну может 2-3 более-менее крепких игроков и найдут, а понтов как всегда выше крыши...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3564

      Рубинище 4 часа назад

      У Шомуродова личка выросла в разы, с такими новостями.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2963

      Fan Loko mik > Рубинище 3 часа назад

      Так он же вроде бы узбек???

      1
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      Рейтинг: +21

      Costazzz > Fan Loko mik 2 часа назад

      сухоруков.jpg

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3953

      Добрый Бобер 7 часов назад

      Так и до объединённого чемпионата не далеко.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 11 часов назад

      Вот поляков бы сделать не легионерами)

      1
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      Рейтинг: +338

      АКМ-74У > loko-the_best 2 часа назад

      Нунах!

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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 11 часов назад

      Ну казахи, белорусы и армяне есть годные

      0
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      Рейтинг: +847

      ruded 12 часов назад

      вроде же лимит придумали, чтобы растить футболистов для сборной? Для какой сборной? Или снова воссоединят союз?

      0
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      Рейтинг: +394

      Олег1204 12 часов назад

      Счастье то какое, тогда какой смысл вообще с лимитом?

      3
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      Рейтинг: +1529

      Давид59 13 часов назад

      Предлагаю Зениту пригласить Мхитаряна. Как вам идея?

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