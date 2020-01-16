Футболисты из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в чемпионатах России с июля 2020 года

Футболисты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в чемпионатах России по футболу.

Соответствующий приказ Минспорта России опубликован на официальном сайте правовой информации.

Помимо РПЛ, действие приказа распространяется на ФНЛ и ПФЛ.

В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

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