Футболисты из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в чемпионатах России с июля 2020 года

Футболисты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в чемпионатах России по футболу.
Соответствующий приказ Минспорта России опубликован на официальном сайте правовой информации.
- Помимо РПЛ, действие приказа распространяется на ФНЛ и ПФЛ.
- В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.
Прядкин досрочно переизбран на должность президента РПЛ
Десять клубов голосовали за расширение РПЛ со следующего сезона, четыре – за сезон 2021/22
Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России
Metaratings: РПЛ планируют расширить до 18 команд с сезона-2021/22
Источник: официальный сайт правовой информации РФ