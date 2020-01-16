Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Футболисты из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в чемпионатах России с июля 2020 года

Футболисты из стран ЕАЭС не будут считаться легионерами в чемпионатах России с июля 2020 года

16 января 2020, 21:23
15

Футболисты из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не будут считаться легионерами в чемпионатах России по футболу.

Соответствующий приказ Минспорта России опубликован на официальном сайте правовой информации.

  • Помимо РПЛ, действие приказа распространяется на ФНЛ и ПФЛ.
  • В ЕАЭС входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Прядкин досрочно переизбран на должность президента РПЛ

Десять клубов голосовали за расширение РПЛ со следующего сезона, четыре – за сезон 2021/22

Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России

Metaratings: РПЛ планируют расширить до 18 команд с сезона-2021/22

Источник: официальный сайт правовой информации РФ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Kokmarov
1579202017
Оттуда теперь весь мусор соберем...
Ответить
Давид59
1579207892
Предлагаю Зениту пригласить Мхитаряна. Как вам идея?
Ответить
Олег1204
1579209268
Счастье то какое, тогда какой смысл вообще с лимитом?
Ответить
ruded
1579210449
вроде же лимит придумали, чтобы растить футболистов для сборной? Для какой сборной? Или снова воссоединят союз?
Ответить
loko-the_best
1579215501
Ну казахи, белорусы и армяне есть годные
Ответить
loko-the_best
1579215610
Вот поляков бы сделать не легионерами)
Ответить
Добрый Бобер
1579228683
Так и до объединённого чемпионата не далеко.
Ответить
Рубинище
1579240233
У Шомуродова личка выросла в разы, с такими новостями.
Ответить
3a zenit
1579247234
вообще шизанулись,это опустит наш футбол в пердиве ещё ниже дна.
Ответить
evgevg13
1579248890
возвращение в СССР
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+