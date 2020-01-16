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    Стогниенко – о расширении РПЛ до 18 клубов: «22 давайте! Еще больше трэша и угара!»

    Комментатор и шеф-редактор Okko Sport Владимир Стогниенко прокомментировал решение собрания клубов РПЛ о расширении лиги до 18 команд.

    «22! 22 давайте! Еще больше трэша и угара!!!!!» – написал Стогниенко в твиттере. «В чем минусы?» – спросил его один из пользователей. «В том, что нет плюсов» – ответил ему журналист.

    Большинство клубов поддержали расширение РПЛ до 18 команд и реформу Кубка России

    «Спартак» и «Зенит» голосовали против расширения РПЛ


    Источник: твиттер Владимира Стогниенко

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    16.01.2020 17:54
    Комментарии21
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      Рейтинг: +4195

      la verdad 4 часа назад

      Карманы простых россиян- налогоплательщиков испытывают на прочность... Прав Стогниенко.

      1
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      Рейтинг: +1157

      Кузьмич на трибуне > la verdad 10 минут назад

      Карманы простых россиян не должны страдать. Есть очень богатые люди, которые вполне могут вместо Монако и Челси содержать Тамбов и Урал.

      0
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      Рейтинг: +264

      elessar arnor 10 часов назад

      только патологические пи до р а сы минуснули пост мой ниже, оукс

      0
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      Рейтинг: +1157

      Кузьмич на трибуне > elessar arnor 12 минут назад

      Не вижу никакого смысла в минусах. Ну не согласен, ответь и выскажи свою точку. А ставить минус ... Это типа изподтижка

      0
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      Рейтинг: +1286

      solodealer 14 часов назад

      Расширение до 18-ти?
      К старой группе столичных жирующих паразитов добавят ещё парочку голодранцев из провинции, дышащих на ладан)))
      Создайте ОБЩИЙ ФОНД ФИНАНСИРОВАНИЯ ВСЕЙ ЛИГИ с гарантированной одинаковой долей для всех клубов РПЛ, и там сразу станет ясно:
      1. Чего стоят наши "гранды"
      2. Сколько нужно стране профессиональных футбольных клубов в РПЛ

      1
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      Рейтинг: +3126

      JTherry 15 часов назад

      как только начнется "подобное", тут же заскулят и запросят у президента денег на поддержание штанов, потом будут стращать морозами на зимних матчах и постоянных переносах матчей на весну (якобы календарь плохо составили), потом будут орать, что матчи на картофельных полях проводить нельзя, потому что в бескрайних восточных областях стадионы готовить к матчам не научились... в общем, бред в РФС продолжается

      3
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      Рейтинг: +656

      Пельш 1 15 часов назад

      А ведь он прав, плюсов то нет! Хотят ещё больше народ насмешить. Кто то будет смотреть матч Чертаново - Ротор или что то в этом роде? Оренбург - Сочи мало кто смотрит. Не знаю, по мне так полный бред!

      5
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      Рейтинг: +453

      ZENIT****** 15 часов назад

      +1000500!!! Совершенно ПРАВ!!!

      2
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      Рейтинг: +6584

      mihail200606 16 часов назад

      Ну правильно все

      3
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      Рейтинг: +9089

      KLIM777 16 часов назад

      опа вывалился из гнезда)))

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      Рейтинг: +2540

      Alekxei Z. 17 часов назад

      Владимир , респект !!!

      2
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      Рейтинг: +264

      elessar arnor 17 часов назад

      распилить бюджет зеньки, локо, спартака и раздать нуждающимся

      -3
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      Рейтинг: +1157

      Кузьмич на трибуне > elessar arnor 51 минуту назад

      Желающих попилить бюджет всегда хватало. Вот только как правильно разделить? Нуждающихся и Желающих поделить чужой бюджет будет больше чем размер бюджета.

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