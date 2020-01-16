Стогниенко – о расширении РПЛ до 18 клубов: «22 давайте! Еще больше трэша и угара!»

Комментатор и шеф-редактор Okko Sport Владимир Стогниенко прокомментировал решение собрания клубов РПЛ о расширении лиги до 18 команд.

«22! 22 давайте! Еще больше трэша и угара!!!!!» – написал Стогниенко в твиттере. «В чем минусы?» – спросил его один из пользователей. «В том, что нет плюсов» – ответил ему журналист.

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