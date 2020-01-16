Выручка команд РПЛ в 2018 году – 752 миллиона. 4% – доходы от телеправ, 7% – от продажи билетов

Согласно отчету УЕФА за 2018 год, выручка клубов РПЛ составила 752 миллиона евро.

Большая часть выручки – доходы от спонсорства и коммерческой деятельности, которые составили 436 миллионов евро (58% от выручки).

Поступления от продажи телеправ – 4% выручки клубов РПЛ, это самый низкий показатель среди 20 ведущих европейских лиг. К примеру, в Англии доходы от телеправ – 53% выручки.

Доходы российских клубов от продажи билетов в 2018 году составили 52 миллионов евро, это 7% общей выручки.

«Рубин» попал в топ-10 клубов Европы с худшим трансферным балансом за 2018 год. «Зенит» – 16-й



