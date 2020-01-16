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  • Выручка команд РПЛ в 2018 году – 752 миллиона. 4% – доходы от телеправ, 7% – от продажи билетов

Выручка команд РПЛ в 2018 году – 752 миллиона. 4% – доходы от телеправ, 7% – от продажи билетов

16 января 2020, 13:52
7

Согласно отчету УЕФА за 2018 год, выручка клубов РПЛ составила 752 миллиона евро.

Большая часть выручки – доходы от спонсорства и коммерческой деятельности, которые составили 436 миллионов евро (58% от выручки).

Поступления от продажи телеправ – 4% выручки клубов РПЛ, это самый низкий показатель среди 20 ведущих европейских лиг. К примеру, в Англии доходы от телеправ – 53% выручки.

Доходы российских клубов от продажи билетов в 2018 году составили 52 миллионов евро, это 7% общей выручки.

«Рубин» попал в топ-10 клубов Европы с худшим трансферным балансом за 2018 год. «Зенит» – 16-й


Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1579172356
Какие нахрен доходы, если 12 команд из 16 на гос. обеспечении
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la verdad
1579173506
«Доходы от спонсорства» это на 99% бюджетные деньги. Народ России - спонсор миллионеров-футболистов :)))
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Artemka444
1579176321
вот так и играем на 7 и 4 процента соответственно!!!!!
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vladimir-7
1579178114
Показали бы полный расклад денег всех клубов РПЛ. Какие клубы на госбюджете, кто живет на деньги газа и нефти, а кто ещё на чём, чтобы было ясно.
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Hektor 84
1579194831
58%+4%+7%=69% остальные откуда?
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