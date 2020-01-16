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    Выручка команд РПЛ в 2018 году – 752 миллиона. 4% – доходы от телеправ, 7% – от продажи билетов

    Согласно отчету УЕФА за 2018 год, выручка клубов РПЛ составила 752 миллиона евро.

    Большая часть выручки – доходы от спонсорства и коммерческой деятельности, которые составили 436 миллионов евро (58% от выручки).

    Поступления от продажи телеправ – 4% выручки клубов РПЛ, это самый низкий показатель среди 20 ведущих европейских лиг. К примеру, в Англии доходы от телеправ – 53% выручки.

    Доходы российских клубов от продажи билетов в 2018 году составили 52 миллионов евро, это 7% общей выручки.

    «Рубин» попал в топ-10 клубов Европы с худшим трансферным балансом за 2018 год. «Зенит» – 16-й


    Источник: Sports.ru

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    16.01.2020 13:52
    Комментарии10
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      Рейтинг: +687

      Hektor 84 16 часов назад

      58%+4%+7%=69% остальные откуда?

      0
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      Рейтинг: +1227

      alarm 21 час назад

      на всякий случай стало стыдно за спартак

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11159

      vladimir-7 21 час назад

      Показали бы полный расклад денег всех клубов РПЛ. Какие клубы на госбюджете, кто живет на деньги газа и нефти, а кто ещё на чём, чтобы
      было ясно.

      1
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      Рейтинг: +350

      Artemka444 21 час назад

      вот так и играем на 7 и 4 процента соответственно!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2540

      Alekxei Z. 22 часа назад

      Если убрать за скобки Зенит , Спартак , Краснодар, Локо и ЦСКА , что заработали остальные ??? Какая ещё коммерческая деятельность ?
      В этой стране уже стало национальной чертой ложь !!!
      Один клоун 20 лет врёт напропалую и все под него подстроились...

      2
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      Рейтинг: +4195

      la verdad 22 часа назад

      «Доходы от спонсорства» это на 99% бюджетные деньги. Народ России - спонсор миллионеров-футболистов :)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7855

      Skull_Boy 23 часа назад

      Какие нахрен доходы, если 12 команд из 16 на гос. обеспечении

      5
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      Рейтинг: +2540

      Alekxei Z. > Skull_Boy 22 часа назад

      14 ( Спартак и Краснодар )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11159

      vladimir-7 > Alekxei Z. 21 час назад

      Насчет спартака вопрос.

      -3
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      Рейтинг: +7855

      Skull_Boy > Alekxei Z. 20 часов назад

      Если ты не в курсе и вместо мозгов гавно, то Галицкий и Алекперов с Федуном владельцы своих клубов и не путай с титульными спонсорами

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