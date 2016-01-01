Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016

    РПЛ заняла шестое место в Европе по суммарной выручке клубов в 2018 финансовом году

    УЕФА опубликовала экономический отчет по итогам 2018-го финансового года.

    По суммарной выручке клубов за указанный период российская Премьер-лига заняла шестое место.

    С показателем 752 миллиона евро РПЛ уступила АПЛ (5,439 млрд евро), Бундеслиге (3,156 млрд евро), Примере (3,145 млрд евро), Серии А (2,307 млрд евро) и Лиге 1 (1,694 млрд евро).

    Минимально от российского чемпионата отстала турецкая Суперлига (748 млн евро). Замыкают топ-10 голландская Эредивизи (497 млн евро), португальская Примейра (440 млн евро) и бельгийская Про-лига (391 млн евро).

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:39
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +371

      Vratarь 49 минут назад

      А мы всё критикуем Прядкина, что наши клубы в Европе еле играют. Вот они результаты! А мы всё ждём наших в финале Лиги Европы. Не туда смотрим, братцы! Не по той таблице болеем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8369

      ufos73 3 часа назад

      3/4 из них гос средства....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17880

      Боцман59rus 3 часа назад

      какая нах выручка, у бюджетных иждивенцев?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6465

      FanatSerj 3 часа назад

      Вот поэтому Португальцев надо в рейтинге обходить, а не позориться так в еврокубках как в этом сезоне.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4139

      Viper for CSKA 4 часа назад

      Неплохо немцы идут. И никаких арабов с их миллиардами не требуется.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106853
    #2
    Chernyi Lis
    81412
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75148
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru