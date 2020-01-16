РПЛ заняла шестое место в Европе по суммарной выручке клубов в 2018 финансовом году

УЕФА опубликовала экономический отчет по итогам 2018-го финансового года.

По суммарной выручке клубов за указанный период российская Премьер-лига заняла шестое место.

С показателем 752 миллиона евро РПЛ уступила АПЛ (5,439 млрд евро), Бундеслиге (3,156 млрд евро), Примере (3,145 млрд евро), Серии А (2,307 млрд евро) и Лиге 1 (1,694 млрд евро).

Минимально от российского чемпионата отстала турецкая Суперлига (748 млн евро). Замыкают топ-10 голландская Эредивизи (497 млн евро), португальская Примейра (440 млн евро) и бельгийская Про-лига (391 млн евро).