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  • РПЛ заняла шестое место в Европе по суммарной выручке клубов в 2018 финансовом году

РПЛ заняла шестое место в Европе по суммарной выручке клубов в 2018 финансовом году

16 января 2020, 08:39
5

УЕФА опубликовала экономический отчет по итогам 2018-го финансового года.

По суммарной выручке клубов за указанный период российская Премьер-лига заняла шестое место.

С показателем 752 миллиона евро РПЛ уступила АПЛ (5,439 млрд евро), Бундеслиге (3,156 млрд евро), Примере (3,145 млрд евро), Серии А (2,307 млрд евро) и Лиге 1 (1,694 млрд евро).

Минимально от российского чемпионата отстала турецкая Суперлига (748 млн евро). Замыкают топ-10 голландская Эредивизи (497 млн евро), португальская Примейра (440 млн евро) и бельгийская Про-лига (391 млн евро).

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига
Комментарии (5)
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Viper for CSKA
1579155521
Неплохо немцы идут. И никаких арабов с их миллиардами не требуется.
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FanatSerj
1579156299
Вот поэтому Португальцев надо в рейтинге обходить, а не позориться так в еврокубках как в этом сезоне.
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Боцман59rus
1579157803
какая нах выручка, у бюджетных иждивенцев?
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ufos73
1579158594
3/4 из них гос средства....
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Vratarь
1579167711
А мы всё критикуем Прядкина, что наши клубы в Европе еле играют. Вот они результаты! А мы всё ждём наших в финале Лиги Европы. Не туда смотрим, братцы! Не по той таблице болеем.
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