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Главные новости дня. Министр спорта Колобков ушел в отставку, «Тоттенхэм» подписал Жедсона Фернандеша

15 января 2020, 20:11
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Министр спорта Колобков и вице-премьер Мутко ушли в отставку вместе с правительством.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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Граф2019
1579110818
докатились... колобки!
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