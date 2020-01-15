Главные новости дня. Министр спорта Колобков ушел в отставку, «Тоттенхэм» подписал Жедсона Фернандеша

Министр спорта Колобков и вице-премьер Мутко ушли в отставку вместе с правительством.

«Тоттенхэм» объявил о подписании Жедсона Фернандеша.

«СЭ»: Тедеско не хочет уходить из «Спартака», у него нет разногласий с руководством.

Пилипчука назначили главным тренером «Спартака-2».

Агент Маньяков: «Краснодар» не будет продлевать контракт с Крицюком.

«Матч ТВ»: «Химки» ведут переговоры с новыми спонсорами под задачу выхода в РПЛ.

«Добро пожаловать, Станислав!» «Наполи» объявил о трансфере Лоботки.

Виталий Денисов перешел из «Рубина» в «Ротор».

19 миллионов за переход, ноль голов в АПЛ – так выглядит трансферный провал